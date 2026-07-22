В Нижегородской области вводят крупные штрафы за торговлю электронными сигаретами и вейпами. Комитет по экономике Законодательного собрания региона поддержал соответствующую инициативу в первом чтении 22 июля.
Ранее областной парламент запретил розничную продажу вейпов, жидкостей и других устройств для потребления никотина. Теперь власти создают механизм наказания за обход этого запрета.
Размеры предлагаемых санкций зависят от статуса нарушителя:
|Категория нарушителя
|Сумма штрафа
|Должностные лица
|от 40 до 50 тысяч рублей
|Юридические лица
|от 800 тысяч до 1 млн рублей
Аналогичные выплаты предусмотрены за стимулирование продаж табачных изделий, никотиносодержащей продукции и кальянов.
"Можно случайно заехать под запрещающий знак, слишком сильно нажать педаль газа. Но случайно заказать в Китае вейп и случайно его растаможить и продать в Нижегородской области нельзя", — пояснил министр экономического развития Александр Соловьев.
Жесткий подход объясняют осознанным характером нарушений и вредом таких устройств для здоровья. Курс на ограничение торговли вейпами поддержал и президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Глебом Никитиным в Сарове.
Правовая база для таких решений была создана в июне 2026 года, когда Госдума приняла закон, позволяющий регионам временно запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.