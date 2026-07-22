Бизнес на вейпах станет фатальным: Нижегородская область ввела санкции, которые обнулят прибыль

В Нижегородской области вводят крупные штрафы за торговлю электронными сигаретами и вейпами. Комитет по экономике Законодательного собрания региона поддержал соответствующую инициативу в первом чтении 22 июля.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

Ранее областной парламент запретил розничную продажу вейпов, жидкостей и других устройств для потребления никотина. Теперь власти создают механизм наказания за обход этого запрета.

Размеры предлагаемых санкций зависят от статуса нарушителя:

Категория нарушителя Сумма штрафа Должностные лица от 40 до 50 тысяч рублей Юридические лица от 800 тысяч до 1 млн рублей

Аналогичные выплаты предусмотрены за стимулирование продаж табачных изделий, никотиносодержащей продукции и кальянов.

"Можно случайно заехать под запрещающий знак, слишком сильно нажать педаль газа. Но случайно заказать в Китае вейп и случайно его растаможить и продать в Нижегородской области нельзя", — пояснил министр экономического развития Александр Соловьев.

Жесткий подход объясняют осознанным характером нарушений и вредом таких устройств для здоровья. Курс на ограничение торговли вейпами поддержал и президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Глебом Никитиным в Сарове.

Правовая база для таких решений была создана в июне 2026 года, когда Госдума приняла закон, позволяющий регионам временно запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов