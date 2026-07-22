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Никаких больше временных корпусов: ремонт в школе №8 Ярославля определил дату заезда детей

Россия » Центр » Ярославль

Ученики ярославской школы №8 на улице Бахвалова вернутся в свои классы к 1 сентября. В здании завершают капитальный ремонт, сообщил мэр города Артем Молчанов.

школа
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

На время работ детей временно перевели в другое здание того же образовательного комплекса. Выпускников 11-го класса, которые учились в другом корпусе, пригласят на торжественную линейку в родную школу.

Рабочие уже заменили внутренние перегородки и обновили инженерные сети. Сейчас строители отделывают помещения, ремонтируют фасад и полностью меняют кровлю.

Объект Статус работ в 2024 году
Школа №8 Замена сетей, отделка, ремонт фасада и крыши
Школа №9 им. Ивана Ткаченко Капитальный ремонт
Школа №37 Капитальный ремонт
Школа №50 Капитальный ремонт
Школа №66 Капитальный ремонт
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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