Никаких больше временных корпусов: ремонт в школе №8 Ярославля определил дату заезда детей

Ученики ярославской школы №8 на улице Бахвалова вернутся в свои классы к 1 сентября. В здании завершают капитальный ремонт, сообщил мэр города Артем Молчанов.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ школа

На время работ детей временно перевели в другое здание того же образовательного комплекса. Выпускников 11-го класса, которые учились в другом корпусе, пригласят на торжественную линейку в родную школу.

Рабочие уже заменили внутренние перегородки и обновили инженерные сети. Сейчас строители отделывают помещения, ремонтируют фасад и полностью меняют кровлю.

Объект Статус работ в 2024 году Школа №8 Замена сетей, отделка, ремонт фасада и крыши Школа №9 им. Ивана Ткаченко Капитальный ремонт Школа №37 Капитальный ремонт Школа №50 Капитальный ремонт Школа №66 Капитальный ремонт