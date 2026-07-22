Никаких больше временных корпусов: ремонт в школе №8 Ярославля определил дату заезда детей

Ученики ярославской школы №8 на улице Бахвалова вернутся в свои классы к 1 сентября. В здании завершают капитальный ремонт, сообщил мэр города Артем Молчанов.
На время работ детей временно перевели в другое здание того же образовательного комплекса. Выпускников 11-го класса, которые учились в другом корпусе, пригласят на торжественную линейку в родную школу.
Рабочие уже заменили внутренние перегородки и обновили инженерные сети. Сейчас строители отделывают помещения, ремонтируют фасад и полностью меняют кровлю.
|Объект
|Статус работ в 2024 году
|Школа №8
|Замена сетей, отделка, ремонт фасада и крыши
|Школа №9 им. Ивана Ткаченко
|Капитальный ремонт
|Школа №37
|Капитальный ремонт
|Школа №50
|Капитальный ремонт
|Школа №66
|Капитальный ремонт
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.