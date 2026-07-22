Хохольский районный суд Воронежской области заблокировал сайт по продаже оружия и патронов

Хохольский районный суд Воронежской области заблокировал сайт, где открыто продавали оружие и патроны без лицензий.

Фото: commons.wikimedia.org by JohnDLG (talk) (Uploads), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ружье

Прокурор обратился в суд с иском о запрете ресурса после того, как сотрудники ведомства обнаружили на странице перечни товаров и цены. Продавцы предлагали купить боеприпасы и оружие любому пользователю интернета, не запрашивая никаких разрешений или официальных документов на владение.

На сайте подробно расписывали условия оплаты, способы передачи и доставки товаров покупателям. Суд признал эту информацию запрещенной к распространению в России.

Как только решение суда вступит в законную силу, страницу внесут в Единый реестр запрещенных сайтов, что сделает доступ к ней невозможным с российских IP-адресов.

Подобные меры принимают и в других районах области. Ранее Грибановский районный суд закрыл ресурс, который публиковал инструкции по изготовлению запрещенных орудий для охоты на бобров.