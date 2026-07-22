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Проверка в Запорожской области выявила пищевые продукты без необходимой маркировки

Россия » Новороссия » Запорожье

В Запорожской области владельца магазинов оштрафовали за продажу продуктов без маркировки и нарушение правил их хранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Тележка с продуктами: молоко, фрукты, яйца и список покупок в супермаркете
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Тележка с продуктами: молоко, фрукты, яйца и список покупок в супермаркете

Проверка в Приморском районе показала, что предприниматель реализовал пищевые продукты неизвестного происхождения. На товарах отсутствовали данные о производителе и необходимая маркировка.

Нарушение Последствие
Продажа продуктов без маркировки и данных о производителе, нарушение условий хранения Штраф 20 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

Прокуратура района обратилась в суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Владелец торговых точек признал вину и привел работу магазинов в соответствие с требованиями закона.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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