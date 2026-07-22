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Деньги на столе: Липецк предложил суммы, которые заставят задуматься о смене работы

Россия » Центр » Липецк

В Липецке прошла ярмарка вакансий, организованная для жителей региона, включая участников СВО и их семьи. Предприятия представили предложения с зарплатами от 50 до 150 тысяч рублей в сферах машиностроения, энергетики, строительства и сельского хозяйства.

Папки с документами на полке
Фото: https://www.pexels.com by Zulfugar Karimov is licensed under Free
Папки с документами на полке

Кто ищет сотрудников: от заводов до агрохолдингов

На площадке ярмарки собрались представители 17 крупных организаций. Среди них — Липецкий механический завод, "КрафтБетон", филиалы "Россетей" и энергетической компании "РИР", а также силовые ведомства — УМВД и служба судебных приставов. Компании подбирали персонал для цехов, строек и полей.

"У нас открыты вакансии для животноводов, разнорабочих, механизаторов и трактористов. Оклад рабочего составляет 45 тысяч рублей, с учетом премий доход достигает 60 тысяч. Механизаторы в разгар сезона получают до 150 тысяч. Для ветеранов боевых действий предусмотрены льготы и программы переобучения", — пояснила представитель молочного хозяйства "Вербиловское" Ольга Осина.

Особый запрос на мужские руки подтвердили и на мясокомбинате "Кузьминки". Здесь ищут грузчиков, резчиков мяса и наладчиков оборудования. На тяжелых участках производства, таких как колбасный цех, зарплаты стартуют от 70-80 тысяч рублей.

Зарплаты и условия для специалистов

Значительная часть предложений поступила от резидентов особой экономической зоны "Липецк". Сейчас там работают 67 компаний, каждой из которых требуются кадры — от рабочих без опыта до инженеров высшей квалификации.

Категория персонала Уровень дохода (руб.)
Рабочие специальности (ОЭЗ) от 80 000
Инженерно-технические позиции от 120 000
Механизаторы (сезон) до 150 000
Пищевое производство от 70 000

Руководитель направления по развитию кадрового потенциала ОЭЗ "Липецк" Руслан Левашов подчеркнул, что предприятия готовы учить новичков работе на сложном оборудовании прямо в цехах. Для участников СВО разработаны отдельные программы адаптации и профессиональной подготовки.

Помимо прямого общения с работодателями, соискатели могли пройти нейропрофтестирование для выявления карьерных склонностей и получить консультации по открытию своего бизнеса через программы господдержки.

Мнение эксперта: как меняется региональный рынок труда

Ситуация в Липецкой области отражает общие тенденции Центральной России: работодатели конкурируют за людей, повышая зарплаты и предлагая обучение "с нуля". Это делает промышленность и сельское хозяйство более привлекательными для молодежи и тех, кто решил сменить профессию.

"Сейчас мы видим трансформацию региональных бюджетов и программ развития. Инвестиции в обучение сотрудников и прямая поддержка ветеранов через трудоустройство — это фундамент социальной стабильности субъекта. Когда предприятия готовы платить 120-150 тысяч рублей квалифицированным рабочим, это стимулирует людей оставаться в регионе, а не уезжать в столицу", — считает эксперт Pravda. Ru Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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