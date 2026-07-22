В Липецке прошла ярмарка вакансий, организованная для жителей региона, включая участников СВО и их семьи. Предприятия представили предложения с зарплатами от 50 до 150 тысяч рублей в сферах машиностроения, энергетики, строительства и сельского хозяйства.
На площадке ярмарки собрались представители 17 крупных организаций. Среди них — Липецкий механический завод, "КрафтБетон", филиалы "Россетей" и энергетической компании "РИР", а также силовые ведомства — УМВД и служба судебных приставов. Компании подбирали персонал для цехов, строек и полей.
"У нас открыты вакансии для животноводов, разнорабочих, механизаторов и трактористов. Оклад рабочего составляет 45 тысяч рублей, с учетом премий доход достигает 60 тысяч. Механизаторы в разгар сезона получают до 150 тысяч. Для ветеранов боевых действий предусмотрены льготы и программы переобучения", — пояснила представитель молочного хозяйства "Вербиловское" Ольга Осина.
Особый запрос на мужские руки подтвердили и на мясокомбинате "Кузьминки". Здесь ищут грузчиков, резчиков мяса и наладчиков оборудования. На тяжелых участках производства, таких как колбасный цех, зарплаты стартуют от 70-80 тысяч рублей.
Значительная часть предложений поступила от резидентов особой экономической зоны "Липецк". Сейчас там работают 67 компаний, каждой из которых требуются кадры — от рабочих без опыта до инженеров высшей квалификации.
|Категория персонала
|Уровень дохода (руб.)
|Рабочие специальности (ОЭЗ)
|от 80 000
|Инженерно-технические позиции
|от 120 000
|Механизаторы (сезон)
|до 150 000
|Пищевое производство
|от 70 000
Руководитель направления по развитию кадрового потенциала ОЭЗ "Липецк" Руслан Левашов подчеркнул, что предприятия готовы учить новичков работе на сложном оборудовании прямо в цехах. Для участников СВО разработаны отдельные программы адаптации и профессиональной подготовки.
Помимо прямого общения с работодателями, соискатели могли пройти нейропрофтестирование для выявления карьерных склонностей и получить консультации по открытию своего бизнеса через программы господдержки.
Ситуация в Липецкой области отражает общие тенденции Центральной России: работодатели конкурируют за людей, повышая зарплаты и предлагая обучение "с нуля". Это делает промышленность и сельское хозяйство более привлекательными для молодежи и тех, кто решил сменить профессию.
"Сейчас мы видим трансформацию региональных бюджетов и программ развития. Инвестиции в обучение сотрудников и прямая поддержка ветеранов через трудоустройство — это фундамент социальной стабильности субъекта. Когда предприятия готовы платить 120-150 тысяч рублей квалифицированным рабочим, это стимулирует людей оставаться в регионе, а не уезжать в столицу", — считает эксперт Pravda. Ru Валерий Козлов.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.