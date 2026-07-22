Слепота больше не приговор: Чебоксары внедрили технологию, которая изменила привычный переход дороги

В Чебоксарах на перекрестке улиц Композиторов Воробьевых и Карла Маркса заработал первый речевой модуль для маломобильных горожан. Устройство озвучивает сигналы светофора и помогает людям с нарушением зрения ориентироваться на переходе. Для лучшей видимости на светофоре установили дополнительные светодиоды и контрастную окантовку — её хорошо видно в пасмурную погоду и в сумерках.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожилой человек на улице

Модуль настроили так, чтобы голосовой сигнал был хорошо слышен в городском шуме и повторял все этапы перехода. Проект вошел в программу создания доступной городской среды. Если тестирование пройдет успешно, подобные устройства установят на других оживленных перекрестках, сообщили в администрации города.