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Слепота больше не приговор: Чебоксары внедрили технологию, которая изменила привычный переход дороги

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чебоксарах на перекрестке улиц Композиторов Воробьевых и Карла Маркса заработал первый речевой модуль для маломобильных горожан. Устройство озвучивает сигналы светофора и помогает людям с нарушением зрения ориентироваться на переходе. Для лучшей видимости на светофоре установили дополнительные светодиоды и контрастную окантовку — её хорошо видно в пасмурную погоду и в сумерках.

Пожилой человек на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилой человек на улице

Модуль настроили так, чтобы голосовой сигнал был хорошо слышен в городском шуме и повторял все этапы перехода. Проект вошел в программу создания доступной городской среды. Если тестирование пройдет успешно, подобные устройства установят на других оживленных перекрестках, сообщили в администрации города.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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