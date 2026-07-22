Деньги пришли неожиданно: региональные власти Саратова изменили правила поддержки детей

В Саратовской области расширили систему денежных выплат для семей с детьми. О деталях поддержки сообщил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.
С 2026 года в регионе действует специальное пособие для родителей двойняшек и тройняшек. Сумма выплаты составляет 50 тысяч рублей за двойню и 100 тысяч — за тройню. На данный момент деньги получили 39 семей.
"Также действует мера поддержки для родителей в возрасте до 26 лет, у которых появился второй ребенок. Это ежемесячное пособие в размере 8 тысяч рублей", — рассказал министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов.
Эту выплату назначают на три года. По данным ведомства, пособие уже оформили более 400 матерей.
|Вид поддержки
|Размер выплаты
|Условие / Срок
|Пособие за двойню
|50 000 руб.
|Единоразово
|Пособие за тройню
|100 000 руб.
|Единоразово
|Пособие для молодых родителей
|8 000 руб.
|Ежемесячно (до 26 лет, на 2-го ребенка) в течение 3 лет
Региональные выплаты дополняют федеральные меры поддержки и направлены на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи и родителей многоплодных беременностей.
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