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Деньги пришли неожиданно: региональные власти Саратова изменили правила поддержки детей

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области расширили систему денежных выплат для семей с детьми. О деталях поддержки сообщил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.

Мама с двойней
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мама с двойней

С 2026 года в регионе действует специальное пособие для родителей двойняшек и тройняшек. Сумма выплаты составляет 50 тысяч рублей за двойню и 100 тысяч — за тройню. На данный момент деньги получили 39 семей.

"Также действует мера поддержки для родителей в возрасте до 26 лет, у которых появился второй ребенок. Это ежемесячное пособие в размере 8 тысяч рублей", — рассказал министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов.

Эту выплату назначают на три года. По данным ведомства, пособие уже оформили более 400 матерей.

Вид поддержки Размер выплаты Условие / Срок
Пособие за двойню 50 000 руб. Единоразово
Пособие за тройню 100 000 руб. Единоразово
Пособие для молодых родителей 8 000 руб. Ежемесячно (до 26 лет, на 2-го ребенка) в течение 3 лет

Региональные выплаты дополняют федеральные меры поддержки и направлены на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи и родителей многоплодных беременностей.

Экспертная проверка:
эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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