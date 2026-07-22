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Совсем забыли про людей в Курске: просчет застройщика оставил целый район в полной темноте

Россия » Центр » Курск

Жители многоэтажек в районе школы №58 в Курске столкнулись с темнотой на участке проспекта Клыкова. Глава города Евгений Маслов выехал на место, чтобы проверить жалобы горожан.

Лестница
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лестница

Проблема возникла из-за ошибки на этапе планирования: застройщик не предусмотрел уличное освещение между жилыми домами и учебным заведением. Теперь территорию придется дорабатывать.

"В свое время застройщик при проектировании жилой застройки не предусмотрел на этом участке уличное освещение. Но это не значит, что здесь его не будет", — пояснил Евгений Маслов.

Чтобы установить фонари, нужно получить согласие жителей. Глава города вызвал на место представителя управляющей компании (УК), который пообещал быстро провести общее собрание собственников и составить протокол.

Сейчас рассматривают два способа решения проблемы:

Вариант решения Кто выполняет работы
Установка освещения силами УК Управляющая компания
Оформление публичного сервитута Муниципальные службы города

Публичный сервитут позволит городу законно зайти на территорию и смонтировать освещение самостоятельно. Выбор пути реализации зависит от решения собственников жилья.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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