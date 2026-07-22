В Новгородской области растет число случаев энтеровирусной инфекции. К 29 июня количество заболевших увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В регионе также выявили четыре случая осложнения в виде менингита.
Чтобы остановить распространение вируса, главный санитарный врач области Елена Никифорова подписала соответствующее постановление о введении дополнительных защитных мер.
В образовательных учреждениях региона изменили режим работы. Теперь в каждом заведении действуют "утренние фильтры" — сотрудники проверяют состояние здоровья детей перед началом занятий. В помещениях регулярно проводят проветривание, дезинфицируют поверхности и игрушки.
До 1 сентября массовые мероприятия в школах и детских садах временно ограничили.
Министерство образования области просит родителей и педагогов соблюдать простые правила гигиены, чтобы снизить риск заражения:
При появлении высокой температуры, сильной головной боли или общей слабости нужно сразу обратиться к врачу.
|Показатель
|Значение
|Прирост заболеваемости (к прошлому году)
|36%
|Случаи энтеровирусного менингита
|4 случая
|Срок ограничений массовых мероприятий
|до 1 сентября
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.