Ситуация с вирусом вышла из-под контроля: вынудила власти ограничить массовые события до сентября

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Россия » Северо-Запад » Новгород

В Новгородской области растет число случаев энтеровирусной инфекции. К 29 июня количество заболевших увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В регионе также выявили четыре случая осложнения в виде менингита.

Мытье рук
Фото: Openverse by NickNguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мытье рук

Чтобы остановить распространение вируса, главный санитарный врач области Елена Никифорова подписала соответствующее постановление о введении дополнительных защитных мер.

Меры в детских садах и школах

В образовательных учреждениях региона изменили режим работы. Теперь в каждом заведении действуют "утренние фильтры" — сотрудники проверяют состояние здоровья детей перед началом занятий. В помещениях регулярно проводят проветривание, дезинфицируют поверхности и игрушки.

До 1 сентября массовые мероприятия в школах и детских садах временно ограничили.

Как защитить себя и детей

Министерство образования области просит родителей и педагогов соблюдать простые правила гигиены, чтобы снизить риск заражения:

  • использовать только бутилированную или кипяченую воду;
  • тщательно мыть руки с мылом;
  • промывать овощи, фрукты и зелень перед употреблением;
  • купаться только в официально разрешенных местах и следить, чтобы вода не попадала внутрь организма.

При появлении высокой температуры, сильной головной боли или общей слабости нужно сразу обратиться к врачу.

Показатель Значение
Прирост заболеваемости (к прошлому году) 36%
Случаи энтеровирусного менингита 4 случая
Срок ограничений массовых мероприятий до 1 сентября
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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