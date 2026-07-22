Ситуация с вирусом вышла из-под контроля: вынудила власти ограничить массовые события до сентября

В Новгородской области растет число случаев энтеровирусной инфекции. К 29 июня количество заболевших увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В регионе также выявили четыре случая осложнения в виде менингита.

Фото: Openverse by NickNguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мытье рук

Чтобы остановить распространение вируса, главный санитарный врач области Елена Никифорова подписала соответствующее постановление о введении дополнительных защитных мер.

Меры в детских садах и школах

В образовательных учреждениях региона изменили режим работы. Теперь в каждом заведении действуют "утренние фильтры" — сотрудники проверяют состояние здоровья детей перед началом занятий. В помещениях регулярно проводят проветривание, дезинфицируют поверхности и игрушки.

До 1 сентября массовые мероприятия в школах и детских садах временно ограничили.

Как защитить себя и детей

Министерство образования области просит родителей и педагогов соблюдать простые правила гигиены, чтобы снизить риск заражения:

использовать только бутилированную или кипяченую воду;

тщательно мыть руки с мылом;

промывать овощи, фрукты и зелень перед употреблением;

купаться только в официально разрешенных местах и следить, чтобы вода не попадала внутрь организма.

При появлении высокой температуры, сильной головной боли или общей слабости нужно сразу обратиться к врачу.

Показатель Значение Прирост заболеваемости (к прошлому году) 36% Случаи энтеровирусного менингита 4 случая Срок ограничений массовых мероприятий до 1 сентября