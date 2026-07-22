Город задыхался в барьерах: масштабная перестройка Якутска изменит жизнь тысяч людей

В Якутске к 2027 году отремонтируют почти 14 километров улиц с обязательной адаптацией под маломобильные группы населения. Работы охватывают 13 объектов — ключевые магистрали и подъезды к социальным учреждениям. Финансирование идет за счет нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew Вид на центральную часть Якутска с крыши 16-этажного здания по просп. Ленина, 52

В перечень вошли улицы Халтурина, Ленская, Дачная, Ойунского, Лизы Чайкиной, Хабарова, 50 лет Советской Армии, Дежнева, Сергеляхское шоссе. Строят с нуля улицу Ефимова в 203‑м микрорайоне и Вилюйский переулок. Реконструируют перекресток Хабарова — Ярославского — Чернышевского — Ефимова. Отдельный объект — подъездная дорога к Адаптивному образовательному комплексу для детей с ОВЗ.

Что меняется на месте

Главная задача — убрать физические барьеры. На новых тротуарах ликвидируют перепады высот: покрытие сделают ровным, с безопасным поперечным уклоном для отвода талой воды. Бордюры на переходах, съездах и выездах из дворов занизят почти до уровня асфальта. Это даст возможность передвигаться самостоятельно не только колясочникам, но и родителям с детскими колясками, пожилым людям с ходунками.

Для незрячих и слабовидящих уложат контрастную тактильную плитку перед наземными переходами и на опасных участках. Посадочные платформы на остановках приподнимут до уровня пола низкопольных автобусов — шаг в салон станет минимальным. Рядом с торговыми и социальными объектами разметят парковочные места для инвалидов.

Почему это важно для Якутии

Якутск — крупнейший город в зоне вечной мерзлоты. Климат диктует свои правила: зимой минус 40-50 °C, летом тает сезонный слой, грунт "плавает". Обычный бордюр через год дает перепады, в которые застревают колеса колясок и ломаются колени пожилых людей. Низкий бордюр и ровное покрытие — не просто комфорт, а вопрос безопасности на полугодичной зиме.

Расстояния внутри города большие. Без доступного общественного транспорта и безопасных пешеходных связок люди с ограниченными возможностями фактически заперты в своих районах. Адаптация остановок под низкопольные автобусы меняет географию доступности: можно доехать до поликлиники, магазина, центра занятости без посторонней помощи.

"В условиях Крайнего Севера и Якутии создание безбарьерной среды имеет свою специфику. Недостаточно просто занизить бордюр — нужно обеспечить устойчивость покрытия на мерзлоте, правильную дренажную систему, чтобы весной и осенью переходы не превращались в ледовые катоки или лубы. Опыт последних лет показывает: качественно выполненные работы служат 8-10 лет, дешевые варианты требуют переделки через сезон. Хорошо, что в нацпроекте заложен именно капитальный ремонт с учетом адаптации, а не косметический укладка асфальта поверх старого", — отметил эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Объект Тип работ ул. Халтурина, Ленская, Дачная, Ойунского, Лизы Чайкиной, Хабарова, 50 лет Сов. Армии, Дежнева, Сергеляхское шоссе Капитальный ремонт ул. Ефимова (203‑й микрорайон), Вилюйский переулок Строительство с нуля Перекресток Хабарова — Ярославского — Чернышевского — Ефимова Реконструкция Подъезд к Адаптивному образовательному комплексу для детей с ОВЗ Капитальный ремонт

Всего в программу на 2026-2027 годы входит 13 объектов. Сроки сдачи по каждому уточняются в муниципальных контрактах. Работы ведут под контролем мэрии и прокуратуры — соответствие требованиям доступности проверяют на стадии приемки.