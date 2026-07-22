Город задыхался в барьерах: масштабная перестройка Якутска изменит жизнь тысяч людей

В Якутске к 2027 году отремонтируют почти 14 километров улиц с обязательной адаптацией под маломобильные группы населения. Работы охватывают 13 объектов — ключевые магистрали и подъезды к социальным учреждениям. Финансирование идет за счет нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В перечень вошли улицы Халтурина, Ленская, Дачная, Ойунского, Лизы Чайкиной, Хабарова, 50 лет Советской Армии, Дежнева, Сергеляхское шоссе. Строят с нуля улицу Ефимова в 203‑м микрорайоне и Вилюйский переулок. Реконструируют перекресток Хабарова — Ярославского — Чернышевского — Ефимова. Отдельный объект — подъездная дорога к Адаптивному образовательному комплексу для детей с ОВЗ.
Главная задача — убрать физические барьеры. На новых тротуарах ликвидируют перепады высот: покрытие сделают ровным, с безопасным поперечным уклоном для отвода талой воды. Бордюры на переходах, съездах и выездах из дворов занизят почти до уровня асфальта. Это даст возможность передвигаться самостоятельно не только колясочникам, но и родителям с детскими колясками, пожилым людям с ходунками.
Для незрячих и слабовидящих уложат контрастную тактильную плитку перед наземными переходами и на опасных участках. Посадочные платформы на остановках приподнимут до уровня пола низкопольных автобусов — шаг в салон станет минимальным. Рядом с торговыми и социальными объектами разметят парковочные места для инвалидов.
Якутск — крупнейший город в зоне вечной мерзлоты. Климат диктует свои правила: зимой минус 40-50 °C, летом тает сезонный слой, грунт "плавает". Обычный бордюр через год дает перепады, в которые застревают колеса колясок и ломаются колени пожилых людей. Низкий бордюр и ровное покрытие — не просто комфорт, а вопрос безопасности на полугодичной зиме.
Расстояния внутри города большие. Без доступного общественного транспорта и безопасных пешеходных связок люди с ограниченными возможностями фактически заперты в своих районах. Адаптация остановок под низкопольные автобусы меняет географию доступности: можно доехать до поликлиники, магазина, центра занятости без посторонней помощи.
"В условиях Крайнего Севера и Якутии создание безбарьерной среды имеет свою специфику. Недостаточно просто занизить бордюр — нужно обеспечить устойчивость покрытия на мерзлоте, правильную дренажную систему, чтобы весной и осенью переходы не превращались в ледовые катоки или лубы. Опыт последних лет показывает: качественно выполненные работы служат 8-10 лет, дешевые варианты требуют переделки через сезон. Хорошо, что в нацпроекте заложен именно капитальный ремонт с учетом адаптации, а не косметический укладка асфальта поверх старого", — отметил эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
|Объект
|Тип работ
|ул. Халтурина, Ленская, Дачная, Ойунского, Лизы Чайкиной, Хабарова, 50 лет Сов. Армии, Дежнева, Сергеляхское шоссе
|Капитальный ремонт
|ул. Ефимова (203‑й микрорайон), Вилюйский переулок
|Строительство с нуля
|Перекресток Хабарова — Ярославского — Чернышевского — Ефимова
|Реконструкция
|Подъезд к Адаптивному образовательному комплексу для детей с ОВЗ
|Капитальный ремонт
Всего в программу на 2026-2027 годы входит 13 объектов. Сроки сдачи по каждому уточняются в муниципальных контрактах. Работы ведут под контролем мэрии и прокуратуры — соответствие требованиям доступности проверяют на стадии приемки.
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