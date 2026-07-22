Собаки больше не окажутся в приютах: Татарстан пересмотрел формат содержания безнадзорных животных

Безнадзорных животных в Татарстане будут содержать в специализированных пунктах временного содержания вместо приютов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Государственного Совета РТ на 22-м заседании VII созыва.
Изменение статуса учреждений призвано оптимизировать работу с бродячими собаками и кошками в республике.
Схема работы с животными останется прежней, изменится лишь формат содержания. Процесс выглядит так:
|Этап процесса
|Действие / Срок
|Первичный этап
|Отлов и транспортировка
|Срок содержания
|До 20 календарных дней
|Медицинские меры
|Стерилизация и вакцинация от бешенства
Переход к пунктам временного содержания позволяет четко разграничить краткосрочный медицинский цикл (ОСВР — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) и долгосрочное пребывание животных в приютах.
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