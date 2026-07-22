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Собаки больше не окажутся в приютах: Татарстан пересмотрел формат содержания безнадзорных животных

Россия » Поволжье » Казань

Безнадзорных животных в Татарстане будут содержать в специализированных пунктах временного содержания вместо приютов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Государственного Совета РТ на 22-м заседании VII созыва.

Собаки на пешеходном переходе
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Собаки на пешеходном переходе

Изменение статуса учреждений призвано оптимизировать работу с бродячими собаками и кошками в республике.

"Принятие закона повысит эффективность работы в области обращения с безнадзорными животными", — сообщил и. о. начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильшат Гиниятуллин.

Схема работы с животными останется прежней, изменится лишь формат содержания. Процесс выглядит так:

  • Животных отлавливают и перевозят в пункт временного содержания.
  • В течение 20 дней их вакцинируют против бешенства и стерилизуют.
  • Спокойных животных возвращают туда, где они жили раньше.
  • Агрессивных особей оставляют в пунктах до тех пор, пока не найдут новых владельцев или до конца жизни животного.
Этап процесса Действие / Срок
Первичный этап Отлов и транспортировка
Срок содержания До 20 календарных дней
Медицинские меры Стерилизация и вакцинация от бешенства

Переход к пунктам временного содержания позволяет четко разграничить краткосрочный медицинский цикл (ОСВР — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) и долгосрочное пребывание животных в приютах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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