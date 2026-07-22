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Риск теперь под контролем: новые машины в Адыгее сократили время прибытия к месту пожара

Россия » Юг » Майкоп

Сотрудники Центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Адыгея получили партию новой спецтехники. В автопарк спасателей передали семь машин: пожарные автоцистерны и аварийно-спасательные автомобили.

пожарные тушат дом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
пожарные тушат дом

Новые машины позволят подразделениям быстрее добираться к местам происшествий, оперативнее ликвидировать последствия ЧС и перевозить личный состав. Обновление техники напрямую влияет на скорость реагирования служб в экстренных ситуациях, когда каждая минута определяет исход спасательной операции.

Оснащение экстренных служб происходит за счет взаимодействия федеральных и региональных структур. Техническую поддержку получают как республиканский Комитет по делам ГО и ЧС, так и управление МЧС России по региону.

Показатель Данные
Количество новых машин 7 единиц
Типы техники Пожарные автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили
Получатели Центр по делам ГО, ЧС и ПБ Республики Адыгея

Дополнительное оснащение подразделений техникой помогает снизить риски при ликвидации пожаров и техногенных аварий, обеспечивая безопасность как жителей республики, так и самих спасателей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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