Сотрудники Центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Адыгея получили партию новой спецтехники. В автопарк спасателей передали семь машин: пожарные автоцистерны и аварийно-спасательные автомобили.
Новые машины позволят подразделениям быстрее добираться к местам происшествий, оперативнее ликвидировать последствия ЧС и перевозить личный состав. Обновление техники напрямую влияет на скорость реагирования служб в экстренных ситуациях, когда каждая минута определяет исход спасательной операции.
Оснащение экстренных служб происходит за счет взаимодействия федеральных и региональных структур. Техническую поддержку получают как республиканский Комитет по делам ГО и ЧС, так и управление МЧС России по региону.
|Показатель
|Данные
|Количество новых машин
|7 единиц
|Типы техники
|Пожарные автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили
|Получатели
|Центр по делам ГО, ЧС и ПБ Республики Адыгея
Дополнительное оснащение подразделений техникой помогает снизить риски при ликвидации пожаров и техногенных аварий, обеспечивая безопасность как жителей республики, так и самих спасателей.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.