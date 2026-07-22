Боязнь воды больше не помеха: в Крыму помогли детям преодолеть страх перед морской глубиной

На крымском пляже "Омега" стартовала акция "Научись плавать", где детей от 6 до 14 лет бесплатно обучают основам безопасности на воде. За шесть занятий тренеры помогут ребятам освоить базовые навыки: правильное дыхание, ныряние и технику скольжения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дети на пляже у палатки

Проект реализуется пятый год. Каждое занятие длится 45 минут и начинается с разминки на берегу перед выходом в море.

"Процент обучаемости большой. Особенно оценивают те дети, которые совсем не погружают голову, не умеют дышать — они сразу начинают воспринимать воду по-другому. Когда понимают, что можно на нее лечь и лежать без каких-либо усилий", — рассказала старший тренер отделения плавания спортивной школы № 1 Екатерина Хисамова.

Курс продлится до 16 августа. После завершения программы дети получат сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

Параметр Детали программы Возраст участников от 6 до 14 лет Количество уроков 6 занятий по 45 минут Срок проведения до 16 августа