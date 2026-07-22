Рабочий день превратился в пытку: оснащение мест в Казани вынудило сотрудников искать выход

Более половины жителей Казани недовольны оснащением своих рабочих мест. Результаты опроса сети сервисных офисов SOK показывают: комфорт в офисе стал для горожан критическим фактором, особенно на фоне долгого рабочего дня.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Офис

По данным исследования, лишь 45% респондентов полностью устраивает их рабочее пространство. Остальные 52% уверены — условия труда требуют доработки.

Проблема рабочего места Доля недовольных (%) Отсутствие зон тишины 48% Плохая вентиляция и нехватка воздуха 40% Недостаток личного пространства 35% Неудобные кресла 28%

Раздражение от бытовых условий объясняется временем, которое казанцы проводят в офисах. Почти половина опрошенных (43%) остаются на рабочем месте более восьми часов в сутки, еще 35% — от шести до восьми часов.

Кто должен платить за комфорт

Вопрос оплаты улучшений разделил участников опроса. Подавляющее большинство — 81% — считают, что обустройством пространства должен заниматься исключительно работодатель. Лишь 4% сотрудников готовы вкладывать собственные деньги в оснащение стола без участия компании.

Те же, кто готов потратиться на эргономику своего места, распределились по суммам следующим образом:

до 10 тыс. рублей — 31%;

от 10 до 30 тыс. рублей — 28%;

от 30 до 50 тыс. рублей — 22%;

свыше 50 тыс. рублей — 19%.

В приоритетах личных трат на первом месте оказалось эргономичное кресло (33%). Также люди готовы оплатить качественную вентиляцию (15%), покупку мощного компьютера или ноутбука (13%) и освещение (9%). Меньшая часть респондентов рассматривает инвестиции в ремонт зон отдыха (11%) или организацию переговорных комнат (9%).

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов