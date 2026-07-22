Более половины жителей Казани недовольны оснащением своих рабочих мест. Результаты опроса сети сервисных офисов SOK показывают: комфорт в офисе стал для горожан критическим фактором, особенно на фоне долгого рабочего дня.
По данным исследования, лишь 45% респондентов полностью устраивает их рабочее пространство. Остальные 52% уверены — условия труда требуют доработки.
|Проблема рабочего места
|Доля недовольных (%)
|Отсутствие зон тишины
|48%
|Плохая вентиляция и нехватка воздуха
|40%
|Недостаток личного пространства
|35%
|Неудобные кресла
|28%
Раздражение от бытовых условий объясняется временем, которое казанцы проводят в офисах. Почти половина опрошенных (43%) остаются на рабочем месте более восьми часов в сутки, еще 35% — от шести до восьми часов.
Вопрос оплаты улучшений разделил участников опроса. Подавляющее большинство — 81% — считают, что обустройством пространства должен заниматься исключительно работодатель. Лишь 4% сотрудников готовы вкладывать собственные деньги в оснащение стола без участия компании.
Те же, кто готов потратиться на эргономику своего места, распределились по суммам следующим образом:
В приоритетах личных трат на первом месте оказалось эргономичное кресло (33%). Также люди готовы оплатить качественную вентиляцию (15%), покупку мощного компьютера или ноутбука (13%) и освещение (9%). Меньшая часть респондентов рассматривает инвестиции в ремонт зон отдыха (11%) или организацию переговорных комнат (9%).
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.