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Поля ушли под воду: Свердловская область готовится к ЧС из-за гибели урожая после ливней

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Туринский район Свердловской области столкнулся с масштабным аграрным бедствием. Из-за непрекращающихся ливней и резкого подъема воды в водоемах местный агропромышленный комплекс понес убытки, масштаб которых вывел ситуацию за рамки муниципальных полномочий. Власти округа готовят экстренное обращение к губернатору с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Разлив реки
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разлив реки

Масштабы убытков и бюрократические барьеры

Согласно действующим нормативам, муниципалитет вправе объявить режим ЧС самостоятельно только в случае, если финансовые потери не превышают 18,81 млн рублей. Однако в Туринске эта планка уже пробита. Поток жалоб от аграриев свидетельствует о массовой гибели посевов. Земля превратилась в болото, а техника не может выйти в поля из-за экстремального переувлажнения почвы.

"В администрацию поступили обращения от руководителей сельхозпредприятий округа. Они сообщают о гибели посевов: причина – переувлажнение почвы из-за проливных дождей и высокий уровень воды в водоемах в июле этого года. Предварительные данные показывают, что размер материального ущерба превышает порог в 18,81 миллиона рублей, но остается в пределах 1,881 миллиарда рублей. А это значит, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации относится к полномочиям высшего должностного лица субъекта Федерации. В связи с этим администрация округа готовит обращение к губернатору Свердловской области с просьбой рассмотреть возможность введения на нашей территории режима ЧС регионального характера", — разъяснил в социальных сетях глава Туринского округа Владимир Моисеев.

Для фермеров статус региональной ЧС — это не просто бюрократическая формулировка, а единственный шанс получить компенсации и пролонгировать кредиты. Без официального признания аномалии страховые компании откажутся покрывать расходы, что поставит хозяйства на грань банкротства. Ситуация осложняется тем, что регион и так борется с инфраструктурными вызовами, будь то затопление жилых массивов или споры вокруг экологического ущерба почвам.

"Для регионального бюджета такие события — серьезный стресс-тест. Когда ущерб переваливает за отметку в 18 миллионов, нагрузка ложится на резервные фонды субъекта. Важно оперативно оценить потери, чтобы успеть заложить средства на прямую поддержку фермеров, иначе мы получим затяжной дефицит местной продукции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прогнозы синоптиков и уровень воды

Материальные потери могут вырасти в ближайшие сутки. Главная водная артерия района — река Тура — демонстрирует агрессивный рост уровня воды. Гидрологи фиксируют прибытие потоков, которые еще не достигли своего максимума. Ситуация напоминает природную ловушку: сначала избыток осадков уничтожил корневую систему растений, а теперь паводок угрожает смыть остатки надежд на урожай.

Статус угрозы Текущая ситуация
Уровень воды в Туре Стабильный рост, пик ожидается в течение 2-3 дней
Состояние угодий Критическое переувлажнение, гибель зерновых и кормовых культур

Пока аграрии подсчитывают убытки, область продолжает работу над долгосрочными проектами. 

"Мы наблюдаем классическую аномалию, когда месячная норма осадков выпадает за несколько дней на фоне уже забитых водоносных горизонтов. Почва просто перестала впитывать влагу. В нынешних условиях сельхозпроизводителям нужно пересматривать систему дренажа, так как подобные циклы могут участиться", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем вводить именно региональный режим ЧС?

Это позволяет задействовать финансовые ресурсы из областного бюджета и дает право аграриям на получение федеральных субсидий для компенсации потерь.

Кто принимает итоговое решение о введении ЧС?

В данном случае полномочия принадлежат губернатору Свердловской области после рассмотрения обращения от муниципальных властей.

Как ливни повлияют на цены на продукты?

Массовая гибель посевов в одном районе может спровоцировать локальный рост цен на корма и овощи, если дефицит не будет перекрыт поставками из соседних территорий.

Могут ли фермеры рассчитывать на страховку?

Да, но только при наличии официального акта о введении режима ЧС, который юридически подтверждает факт форс-мажора.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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