Петербург меняет правила посадки на речные суда: ожидаются радикальные перемены для всех туристов

В Петербурге начался технический запуск турникетной системы на двух речных причалах — "Адмиралтейство" и "Петропавловская крепость". Об этом 22 июля сообщили в городском комитете по транспорту. Оборудование установлено ГКУ "Агентство внешнего транспорта" и пока работает в тестовом режиме.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Петропавловская крепость

Система должна решить сразу несколько задач: контролировать доступ на причал, не пускать пассажиров без оплаты, фиксировать пассажиропоток в реальном времени и учитывать загрузку отдельных водных маршрутов. Принцип действия стандартный: человек прикладывает штрих-код билета к считывателю на турникете, устройство проверяет действительность кода и открывает проход.

Статистика и перспективы

С начала навигации причалы приняли около 22 тысяч швартовок судов. Самыми востребованными маршрутами оказались "Музей Фаберже" и "Медный всадник" — именно на этих направлениях наблюдается наибольшая загрузка.

"Мы последовательно модернизируем причальную инфраструктуру, чтобы сделать процесс посадки на суда более организованным и прозрачным. На первом этапе система установлена на двух загруженных причалах, мы отрабатываем все технические нюансы. По итогам пилотного проекта рассмотрим возможность установки аналогичных турникетов и на других городских причалах", — отметил директор ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Геннадий Дедков.

Ранее Смольный подводил итоги работы внешнего транспорта Петербурга за первое полугодие.

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