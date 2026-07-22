Жёсткий контроль дал результат: Тамбовщина обошла большинство регионов по нацпроектам

Тамбовская область вышла на оперативный простор в реализации национальных проектов, закрепившись в топе регионов по темпам работ. Власти перешли на режим жесткого контроля за каждой стройкой, не допуская сдвигов в графиках, которые могли бы привести к заморозке бюджетов.

Фото: https://t.me/PervyshovEA Евгений Первышов

Итоги полугодия и рейтинги

По результатам первого полугодия 2026 года Тамбовщина вошла в четверку лидеров страны, достигнув показателя выполнения нацпроектов на уровне 99,95%. Среднероссийская планка при этом зафиксирована на отметке 98,62%. Региональный проектный офис также занял восьмое место в общероссийском зачёте.

Эта динамика меняет лицо региона. Масштабная трансформация общественных пространств, включая создание молодежных центров и ремонт инфраструктуры, становится новой нормой. Такая работа требует ювелирной точности в планировании — от обновления дорожной сети до модернизации социальных объектов, что ранее нередко страдало от сбоев подрядчиков.

"Масштабные инфраструктурные проекты требуют не только денег, но и жесткого управления на местах. Успех Тамбова обеспечен тем, что работа проектного офиса перестала быть формальностью, превратившись в рычаг давления на недобросовестных исполнителей", — пояснил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Жесткая дисциплина на стройплощадках

В текущем году в регионе развернуто 81 объект. На семи стройках работы уже закрыты актами приёмки. Лидируют по темпам логистические и производственные площадки, где сроки критичны для экономики. Строители опережают графики на дорогах Мучкапского округа, в учебных корпусах Рассказовского округа и мастерских приборостроительного колледжа.

Однако без проблем не обходится. Руководство региона заявило о недопустимости переноса ввода объектов на 2027 год. Если подрядчик теряет темп — следует расторжение контракта и поиск замены. Это позволяет стабилизировать ситуацию с поставками ресурсов и материалов.

"Главная проблема в региональном ЖКХ и строительстве — это разрыв между контрактацией и фактической готовностью сетей. Когда власти начинают лично модерировать работу с подрядчиками, график становится реальностью, а не документом для отчетности", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Финансовая механика и эффективность

Регион освоил 49% выделенного бюджета, занимая второе место по стране по кассовому исполнению. Экономия на торгах составила 295 млн рублей. Часть этих средств, свыше 148 млн рублей, направят на медикаменты и оборудование уже в августе.

Показатель Результат Исполнение нацпроектов 99,95% Место по кассовому освоению 2-е в РФ Экономия на закупках 295 млн рублей

Ранее регион уже сталкивался с серьезными потерями активов в аграрном секторе, поэтому сейчас финансовая дисциплина стала главным приоритетом. Глава региона поручил утвердить детализированный план освоения средств на третий квартал, контролируя каждую транзакцию.

"Региону важно не допустить ошибок прошлого, когда из-за управленческих лакун бюджет не подкреплялся реальным результатом. Сейчас мы видим попытку выстроить системную работу, где муниципальное самоуправление становится полноценным звеном в цепочке освоения субсидий", — подчеркнул аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

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