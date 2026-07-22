Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не потерять томаты из-за дождливого лета: 3 жестких правила от агронома
Второй подбородок появляется не только от лишнего веса: вот что на самом деле разрушает контур лица
Такого от региона не ожидали: поездка по Калининградской области обнаружила скрытые кластеры
Тульская область: предприниматели заключили 52 экспортных контракта на сумму свыше 2 млн долларов
Августовское небо станет ярче: в 2026 году Персеиды устроят ночное шоу без лишней засветки
Мировой гигант сдался: разрушение портов Украины заставило Maersk перенести маршруты
Поля ушли под воду: Свердловская область готовится к ЧС из-за гибели урожая после ливней
Одна ошибка на АЗС может стоить сотни тысяч: какое топливо теперь опасно для современных машин
Петербург меняет правила посадки на речные суда: ожидаются радикальные перемены для всех туристов

Жёсткий контроль дал результат: Тамбовщина обошла большинство регионов по нацпроектам

Россия » Центр » Тамбов

Тамбовская область вышла на оперативный простор в реализации национальных проектов, закрепившись в топе регионов по темпам работ. Власти перешли на режим жесткого контроля за каждой стройкой, не допуская сдвигов в графиках, которые могли бы привести к заморозке бюджетов.

Евгений Первышов
Фото: https://t.me/PervyshovEA
Евгений Первышов

Итоги полугодия и рейтинги

По результатам первого полугодия 2026 года Тамбовщина вошла в четверку лидеров страны, достигнув показателя выполнения нацпроектов на уровне 99,95%. Среднероссийская планка при этом зафиксирована на отметке 98,62%. Региональный проектный офис также занял восьмое место в общероссийском зачёте.

Эта динамика меняет лицо региона. Масштабная трансформация общественных пространств, включая создание молодежных центров и ремонт инфраструктуры, становится новой нормой. Такая работа требует ювелирной точности в планировании — от обновления дорожной сети до модернизации социальных объектов, что ранее нередко страдало от сбоев подрядчиков.

"Масштабные инфраструктурные проекты требуют не только денег, но и жесткого управления на местах. Успех Тамбова обеспечен тем, что работа проектного офиса перестала быть формальностью, превратившись в рычаг давления на недобросовестных исполнителей", — пояснил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Жесткая дисциплина на стройплощадках

В текущем году в регионе развернуто 81 объект. На семи стройках работы уже закрыты актами приёмки. Лидируют по темпам логистические и производственные площадки, где сроки критичны для экономики. Строители опережают графики на дорогах Мучкапского округа, в учебных корпусах Рассказовского округа и мастерских приборостроительного колледжа.

Однако без проблем не обходится. Руководство региона заявило о недопустимости переноса ввода объектов на 2027 год. Если подрядчик теряет темп — следует расторжение контракта и поиск замены. Это позволяет стабилизировать ситуацию с поставками ресурсов и материалов.

"Главная проблема в региональном ЖКХ и строительстве — это разрыв между контрактацией и фактической готовностью сетей. Когда власти начинают лично модерировать работу с подрядчиками, график становится реальностью, а не документом для отчетности", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Финансовая механика и эффективность

Регион освоил 49% выделенного бюджета, занимая второе место по стране по кассовому исполнению. Экономия на торгах составила 295 млн рублей. Часть этих средств, свыше 148 млн рублей, направят на медикаменты и оборудование уже в августе.

Показатель Результат
Исполнение нацпроектов 99,95%
Место по кассовому освоению 2-е в РФ
Экономия на закупках 295 млн рублей

Ранее регион уже сталкивался с серьезными потерями активов в аграрном секторе, поэтому сейчас финансовая дисциплина стала главным приоритетом. Глава региона поручил утвердить детализированный план освоения средств на третий квартал, контролируя каждую транзакцию.

"Региону важно не допустить ошибок прошлого, когда из-за управленческих лакун бюджет не подкреплялся реальным результатом. Сейчас мы видим попытку выстроить системную работу, где муниципальное самоуправление становится полноценным звеном в цепочке освоения субсидий", — подчеркнул аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Граница с Польшей буквально трещит: калининградские таможенники перешли на усиленный режим работы
Калининградская область
Граница с Польшей буквально трещит: калининградские таможенники перешли на усиленный режим работы
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Санкт-Петербург
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
Второй подбородок появляется не только от лишнего веса: вот что на самом деле разрушает контур лица
Такого от региона не ожидали: поездка по Калининградской области обнаружила скрытые кластеры
Тульская область: предприниматели заключили 52 экспортных контракта на сумму свыше 2 млн долларов
Августовское небо станет ярче: в 2026 году Персеиды устроят ночное шоу без лишней засветки
Мировой гигант сдался: разрушение портов Украины заставило Maersk перенести маршруты
Поля ушли под воду: Свердловская область готовится к ЧС из-за гибели урожая после ливней
Одна ошибка на АЗС может стоить сотни тысяч: какое топливо теперь опасно для современных машин
Петербург меняет правила посадки на речные суда: ожидаются радикальные перемены для всех туристов
Магия средиземноморского утра: наполняем городские будни романтикой и прохладой натуральных тканей
Жёсткий контроль дал результат: Тамбовщина обошла большинство регионов по нацпроектам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.