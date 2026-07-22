В Ярославле представили концепцию развития городской агломерации до 2047 года. В "Школе 21" руководители области, предприниматели и представители Сбера обсудили проекты, которые должны изменить облик города и прилегающего муниципального округа в ближайшие два десятилетия.
Мастер-план, который подготавливает правительство региона, станет прикладным сценарием застройки, реконструкции дорог и обновления коммунальных сетей. Главная задача документа — объединить экономику, историческое наследие и природные ресурсы Ярославии в рабочую модель, понятную и жителям, и бизнесу.
Во время стратегической сессии эксперты выделили инициативы, которые дополнят список первоочередных изменений в Ярославле. Речь идет о поиске баланса между сохранением облика старинного города и необходимостью строить новые современные кварталы. Инвесторам предложат конкретные площадки, где развитие инфраструктуры уже синхронизировано с планами властей.
|Направление
|Ожидаемый результат
|Строительство
|Синхронный ввод жилья и социальных объектов
|Транспорт
|Связь отдаленных районов агломерации с центром
|Туризм
|Рост доходов бюджета за счет новых маршрутов
По мнению управляющего Ярославским отделением Сбербанка Елены Кочиной, ценность такой работы заключается в объединении усилий. Региональная команда, вузы и профессиональные сообщества не делят ответственность, а совместно ищут решения для территории.
"Мастер-план — это ориентир и фундамент инвестиционной уверенности. Мы подбираем проекты, которые будут выгодны инвесторам и принесут пользу людям", — пояснил генеральный директор ООО "Сбербанк Инвестиции" Евгений Малыгин.
Для ярославцев реализация плана будет означать более предсказуемое развитие районов: где появится новая школа, как изменятся парки и насколько быстро можно будет добраться из пригорода в центр города через 10 или 20 лет.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.