Город превратится в нечто иное: масштабный план для Ярославля предопределил облик улиц до 2047 года

В Ярославле представили концепцию развития городской агломерации до 2047 года. В "Школе 21" руководители области, предприниматели и представители Сбера обсудили проекты, которые должны изменить облик города и прилегающего муниципального округа в ближайшие два десятилетия.

Мастер-план, который подготавливает правительство региона, станет прикладным сценарием застройки, реконструкции дорог и обновления коммунальных сетей. Главная задача документа — объединить экономику, историческое наследие и природные ресурсы Ярославии в рабочую модель, понятную и жителям, и бизнесу.

"Мастер-план позволит превратить потенциал региона в рост качества жизни. В нем заложены планы по жилью, дорогам, социальной инфраструктуре и ЖКХ. Отдельным пунктом станет туристическая стратегия. Мы создаем условия, при которых бизнес будет видеть четкие перспективы, что обеспечит приток капитала ради благополучия жителей", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Проекты и приоритеты

Во время стратегической сессии эксперты выделили инициативы, которые дополнят список первоочередных изменений в Ярославле. Речь идет о поиске баланса между сохранением облика старинного города и необходимостью строить новые современные кварталы. Инвесторам предложат конкретные площадки, где развитие инфраструктуры уже синхронизировано с планами властей.

Направление Ожидаемый результат Строительство Синхронный ввод жилья и социальных объектов Транспорт Связь отдаленных районов агломерации с центром Туризм Рост доходов бюджета за счет новых маршрутов

По мнению управляющего Ярославским отделением Сбербанка Елены Кочиной, ценность такой работы заключается в объединении усилий. Региональная команда, вузы и профессиональные сообщества не делят ответственность, а совместно ищут решения для территории.

"Мастер-план — это ориентир и фундамент инвестиционной уверенности. Мы подбираем проекты, которые будут выгодны инвесторам и принесут пользу людям", — пояснил генеральный директор ООО "Сбербанк Инвестиции" Евгений Малыгин.

Для ярославцев реализация плана будет означать более предсказуемое развитие районов: где появится новая школа, как изменятся парки и насколько быстро можно будет добраться из пригорода в центр города через 10 или 20 лет.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов