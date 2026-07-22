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Стихия объявила охоту на туристов: побережье Кубани замерло в ожидании разрушительных воронок

Россия » Юг

Черноморское побережье Краснодарского края переходит в режим повышенной готовности из-за угрозы стихии. Синоптики Краснодарского ЦГМС прогнозируют высокий риск образования водяных смерчей в акватории. Удар метеорологической "воронки" может застать врасплох как отдыхающих, так и жителей прибрежных городов в ближайшие четверо суток.

Смерч
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смерч

География риска: от Анапы до Магри

Опасный период начался днем 23 июля и, по расчетам метеорологов, продлится до конца воскресенья, 26 июля. Основной удар стихии ожидается на протяженном участке береговой линии, включающем популярные курортные зоны. 

"Смерчи над Черным морем — явление коварное. Они формируются при столкновении прогретого влажного воздуха с холодными фронтами, что создает мощную конвекцию. В этот период морские прогулки и нахождение на необорудованных пляжах представляют реальную угрозу для жизни", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местные службы спасения настоятельно рекомендуют внимательно следить за оповещениями. Если вихрь выходит на сушу, он моментально превращается в разрушительную силу, способную ломать деревья и сносить легкие постройки. 

Анатомия морского вихря

Сценарий развития событий на Кубани напоминает сложный инженерный сбой в атмосфере. Когда температура воды достигает пиковых значений, испарение становится критическим, создавая топливо для будущего смерча. Это не просто "красивая воронка", а многотонный столб воды и воздуха, вращающийся со скоростью гоночного болида.

Фактор риска Последствия для территории
Выход на берег Разрушение пляжной инфраструктуры и торговых точек
Локальные шквалы Повреждение линий электропередач и падение деревьев

Пока аграрии Кубани подсчитывают, как урожай ягод и фруктов переживет капризы погоды, оперативные службы переведены на усиленный режим. Важно понимать, что смерч невозможно остановить, его можно только переждать в безопасном месте.

"Резкие изменения погоды всегда бьют по инфраструктуре. В условиях побережья это означает угрозу для ЛЭП и дорожных развязок. Жителям стоит заранее проверить состояние ливневок у домов и не парковать машины под шаткими конструкциями", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если увидел смерч в море?

Немедленно покиньте пляжную зону и отойдите на возвышенность. Не пытайтесь снимать явление на видео вблизи воды.

Безопасно ли находиться в автомобиле во время смерча?

Нет, автомобиль может быть перевернут или поврежден обломками. Лучше найти капитальное каменное строение.

Как долго живет одна "воронка"?

Обычно от нескольких минут до получаса, но за это время она может пройти несколько километров вдоль берега.

Могут ли смерчи вызвать наводнение?

Сам смерч несет ограниченный объем воды, но он всегда сопровождается грозовым фронтом с экстремальными осадками.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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