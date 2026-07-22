Репутация сгорает за секунду: список должников по алиментам в Орле лишит многих карьеры и кредитов

В Орловской область в открытый реестр злостных неплательщиков алиментов попали 1800 человек. Список доступен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в сервисе "Банк данных исполнительных производств".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок с матерью у юриста

В открытом доступе отображаются фамилия, имя, отчество должника, его дата рождения, сумма задолженности, номер исполнительного производства, данные органа, выдавшего документ, а также контакты ответственного судебного пристава. Для проверки достаточно знать только ФИО и дату рождения — паспортные данные не требуются.

Нахождение в реестре влечет практические ограничения. Должникам сложнее трудоустраиваться, теряется деловая репутация, банки могут отказать в кредите или ипотеке, снизить лимиты по картам. Также такие лица вряд ли смогут оформить опеку над другими детьми или рассчитывать на социальную поддержку.

В ведомстве объясняют: мера направлена на снижение числа неплательщиков. Авторы идеи рассчитывают, что публичность информации заставит родителей начать исполнять свои обязательства перед детьми.