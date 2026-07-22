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Нижегородская область повысила уровень самообеспеченности столовым яйцом до 137%

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В селе Михеевка Ардатовского района Нижегородской области завершено строительство новой промышленной площадки по производству столового яйца. Инвестиции в проект "Михеевка" составили 2,9 млрд рублей. После выхода на проектную мощность предприятие обеспечит дополнительный выпуск до 295 млн куриных яиц в год.

Птичник с курами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Птичник с курами

Объект реализован агрохолдингом "Русское поле" при государственной поддержке. Запуск комплекса вписывается в задачи национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом Владимиром Путиным, одна из приоритетов которого с 2025 года — повышение инвестиционной активности.

Производство и технологии

Площадь комплекса — почти 50 тыс. кв. метров. На территории размещены пять цехов содержания несушек по 200 тыс. голов каждый и два цеха ремонтного молодняка по 100 тыс. голов. Общая дневная мощность — 1 млн яиц. Продукция выпускается под брендом "Павловская курочка". Создано 150 рабочих мест.

Генеральный директор холдинга Антон Романов подчеркнул, что новая площадка стала третьей по счёту в рамках стратегии расширения яйцевого направления за последние пять лет.

Инвестиции и показатели роста

Показатель Значение
Инвестиции в проект "Михеевка" 2,9 млрд руб.
Проектная мощность (год) 295 млн яиц
Дневная мощность 1 млн яиц
Инвестиции в яйцовое направление за 5 лет ~4 млрд руб.
Общие вложения холдинга в АПК региона 15,8 млрд руб.
Плановые вложения в 2026 г. +6 млрд руб.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николая Денисова, в 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на сумму более 13 млрд рублей. В 2025 году уже открыт комплекс по производству мяса бройлера "Верхополье". По проекту "Михеевка" из регионального бюджета возмещена часть процентов по кредитам. В 2026 году планируется увеличить вложения ещё на 6 млрд рублей, в том числе за счет строительства комплекса Павловской птицефабрики по производству мяса бройлера.

Региональная безопасность и развитие

Заместитель губернатора Егор Поляков сообщил, что уровень самообеспеченности Нижегородской области яйцом достиг 137%. По итогам первого полугодия 2026 года производство яиц в регионе выросло на 9%. В области работают пять предприятий по производству куриного яйца и одно — по выращиванию бройлеров.

Председатель комитета Законодательного собрания по АПК Игорь Тюрин отметил, что ввод комплекса укрепит продовольственный суверенитет региона и создаст дополнительные возможности для развития сельских территорий.

"Запуск "Михеевки" — это не просто ввод новой мощности, а этап системной работы по закрытию баланса белка в регионе. Нижегородская область демонстрирует редкий для средней полосы пример, когда агрохолдинг последовательно, шаг за шагом, наращивает вертикально интегрированную производственную цепочку: от выращивания зерна и производства комбикормов до готового яйца и птицы. Рост самообеспеченности до 137% означает, что область не только полностью покрывает собственные потребности, но и становится чистым экспортером продукции в соседние регионы. Ключевой момент — использование механизма возмещения процентов по инвестиционным кредитам. Это стандартный, но эффективно работающий инструмент региональной аграрной политики, снижающий стоимость заимствованных средств и делающий долгосрочные проекты финансово устойчивыми. Планируемые 6 млрд рублей вложений в 2026 году на строительство бройлерного комплекса Павловской птицефабрики логично дополнят картину: регион укрепит позиции и по мясному направлению."

В агрохолдинг "Русское поле" входят 12 предприятий, 10 из которых расположены в Нижегородской области. Компания занимается производством куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормов, а также выращиванием зерновых и масличных культур. В холдинге работают более 3 тыс. человек.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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