Тульская область: зафиксировано снижение частоты инсультов на 15% с начала 2026 года

В Тульской области зафиксировали снижение частоты инсультов на 15% с начала 2026 года. Улучшение показателей связывают с тем, что врачи в поликлиниках и здравпунктах стали быстрее выявлять болезнь на ранних стадиях.

Фото: Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Ежегодно в регионе регистрируют около 6500 случаев инсульта. Сейчас 40% пациентов попадают к врачам в так называемое «терапевтическое окно» — короткий промежуток времени, когда медицинское вмешательство максимально эффективно и позволяет избежать тяжелых последствий.

"Инсульт — это острое состояние, развивающееся из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, которое ведёт к гибели нервных клеток из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Чаще всего причиной становится закупорка мозговых сосудов тромбом. Чтобы спасти человека, необходимо как можно быстрее удалить этот тромб", — пояснил главный невролог Тульской области Алексей Черкашин.

Как устроена помощь пациентам

Для жителей региона работает трехуровневая система помощи. Сначала пациента осматривают в поликлинике или сельском здравпункте, где определяют риски. Затем его направляют в первичные сосудистые отделения для экстренной помощи. Финальный этап — региональные сосудистые центры, где проводят сложные операции по удалению тромбов (тромбоэкстракцию) и их растворению (тромболизис).

Этап помощи Где оказывается Что делают Первый Поликлиники, здравпункты Выявляют факторы риска Второй Первичные сосудистые отделения Оказывают экстренную помощь Третий Региональные сосудистые центры Диагностика, тромболизис, хирургия

Восстановление и лекарства

Реабилитацию начинают сразу в реанимации. Чтобы человек мог вернуться к нормальной жизни, с ним работают команды разных специалистов. Для тех, кто перенес инсульт, предусмотрен бесплатный набор необходимых лекарств в течение двух лет — это помогает предотвратить повторные приступы.

Ответы на популярные вопросы

Какие симптомы должны насторожить?

Немедленно вызывайте скорую помощь, если заметили внезапную слабость в руке или ноге, онемение лица либо нарушение речи.

Что сказать диспетчеру скорой помощи?

Обязательно сообщите, что подозреваете у пациента инсульт. Это позволит врачам быстрее определить маршрут госпитализации в профильный центр.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова