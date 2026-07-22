Тульская область: зафиксировано снижение частоты инсультов на 15% с начала 2026 года

В Тульской области зафиксировали снижение частоты инсультов на 15% с начала 2026 года. Улучшение показателей связывают с тем, что врачи в поликлиниках и здравпунктах стали быстрее выявлять болезнь на ранних стадиях.
Ежегодно в регионе регистрируют около 6500 случаев инсульта. Сейчас 40% пациентов попадают к врачам в так называемое «терапевтическое окно» — короткий промежуток времени, когда медицинское вмешательство максимально эффективно и позволяет избежать тяжелых последствий.
"Инсульт — это острое состояние, развивающееся из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, которое ведёт к гибели нервных клеток из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Чаще всего причиной становится закупорка мозговых сосудов тромбом. Чтобы спасти человека, необходимо как можно быстрее удалить этот тромб", — пояснил главный невролог Тульской области Алексей Черкашин.
Для жителей региона работает трехуровневая система помощи. Сначала пациента осматривают в поликлинике или сельском здравпункте, где определяют риски. Затем его направляют в первичные сосудистые отделения для экстренной помощи. Финальный этап — региональные сосудистые центры, где проводят сложные операции по удалению тромбов (тромбоэкстракцию) и их растворению (тромболизис).
|Этап помощи
|Где оказывается
|Что делают
|Первый
|Поликлиники, здравпункты
|Выявляют факторы риска
|Второй
|Первичные сосудистые отделения
|Оказывают экстренную помощь
|Третий
|Региональные сосудистые центры
|Диагностика, тромболизис, хирургия
Реабилитацию начинают сразу в реанимации. Чтобы человек мог вернуться к нормальной жизни, с ним работают команды разных специалистов. Для тех, кто перенес инсульт, предусмотрен бесплатный набор необходимых лекарств в течение двух лет — это помогает предотвратить повторные приступы.
Немедленно вызывайте скорую помощь, если заметили внезапную слабость в руке или ноге, онемение лица либо нарушение речи.
Обязательно сообщите, что подозреваете у пациента инсульт. Это позволит врачам быстрее определить маршрут госпитализации в профильный центр.
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