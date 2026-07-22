Тамбовское животноводство на пороге тектонических изменений: зафиксирован неожиданный разворот показателей

Сельхозорганизации Тамбовской области за первые шесть месяцев 2026 года произвели меньше мяса и молока, чем в прошлом году. При этом выросли показатели птицеводства по яйцам. Данные опубликовал Тамбовстат.

Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены Мужчина выбирает упаковку молока в магазине

Продукт Объем / Показатель Изменение к 2025 году Мясо 295,5 тыс. тонн -4,1% (-12,8 тыс. тонн) Молоко 44,5 тыс. тонн -6,3% (-3 тыс. тонн) Яйца Валовое производство +3,4%

Снижение объемов по мясу зафиксировали в девяти муниципальных округах. Наиболее заметный спад отмечен в Бондарском, Токаревском и Инжавинском районах.

В молочном секторе средний надой на одну корову за полугодие составил 4 232 килограмма.

Изменения в поголовье скота

Структура животноводства региона меняется: растет число свиней и лошадей, но сокращается стадо КРС и птицы. На 1 июля данные распределились следующим образом:

Свиньи: увеличились на 9,7% (до 1 208,8 тыс. голов);

увеличились на 9,7% (до 1 208,8 тыс. голов); Коровы: сократились на 6,9% (минус 10,5 тыс. голов);

сократились на 6,9% (минус 10,5 тыс. голов); Птица: более 17 млн голов;

более 17 млн голов; Овцы и лошади: 2,4 тыс. и 200 голов соответственно.

"Снижение поголовья коров напрямую влияет на валовой сбор молока в регионе, что мы и видим в текущей статистике", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов