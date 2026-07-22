Тамбовское животноводство на пороге тектонических изменений: зафиксирован неожиданный разворот показателей

Сельхозорганизации Тамбовской области за первые шесть месяцев 2026 года произвели меньше мяса и молока, чем в прошлом году. При этом выросли показатели птицеводства по яйцам. Данные опубликовал Тамбовстат.
|Продукт
|Объем / Показатель
|Изменение к 2025 году
|Мясо
|295,5 тыс. тонн
|-4,1% (-12,8 тыс. тонн)
|Молоко
|44,5 тыс. тонн
|-6,3% (-3 тыс. тонн)
|Яйца
|Валовое производство
|+3,4%
Снижение объемов по мясу зафиксировали в девяти муниципальных округах. Наиболее заметный спад отмечен в Бондарском, Токаревском и Инжавинском районах.
В молочном секторе средний надой на одну корову за полугодие составил 4 232 килограмма.
Структура животноводства региона меняется: растет число свиней и лошадей, но сокращается стадо КРС и птицы. На 1 июля данные распределились следующим образом:
"Снижение поголовья коров напрямую влияет на валовой сбор молока в регионе, что мы и видим в текущей статистике", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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