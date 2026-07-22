В Орловской области планируют увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году

В Орловской области запускают новую пятилетнюю программу "Активное долголетие", рассчитанную на 2026-2030 годы. Региональное правительство планирует изменить подход к жизни старшего поколения, сделав акцент на интеграции пожилых людей в общественные процессы, спорт и волонтёрство. К концу десятилетия средняя продолжительность жизни в области должна вырасти до 78 лет — сейчас этот показатель составляет чуть более 72 лет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина рассматривает счета за коммунальные услуги

На начало 2025 года в Орловской области живут более 190 тысяч человек старше трудоспособного возраста. Это почти треть населения региона. Программа охватывает основные сферы жизни — от медицины и транспорта до образования и досуга.

Планы и цифры: как изменится жизнь пенсионеров

Власти намерены ежегодно проводить до полутора тысяч культурных событий для жителей старшего возраста. Особое внимание уделят "серебряному" волонтёрству: число добровольцев среди пенсионеров планируют довести до 788 человек. Также программа ставит целью вовлечь в регулярные занятия физкультурой более трети орловцев в возрасте от 55 до 79 лет.

Показатель Цель к 2030 году Продолжительность жизни в регионе 78 лет Охват диспансерным наблюдением 95% населения старшего возраста Доля занимающихся спортом (55-79 лет) 36% Количество культурных мероприятий 1500 в год

Медицина и социальная поддержка

Для сельских территорий Орловщины критически важна доступность врачей. Программа предусматривает организованную доставку жителей сел старше 65 лет в районные и областные больницы. В самих медучреждениях усилят профильную гериатрическую помощь и откроют школы для пациентов с хроническими диагнозами. Системой долговременного ухода планируют охватить 15,6% пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в постоянной поддержке.

Помимо здоровья, программа затрагивает вопросы занятости и безопасности. Пенсионеров будут обучать финансовой и правовой грамотности, чтобы защитить от мошенников. Для тех, кто хочет продолжать карьеру после 50 лет, предусмотрены курсы по переобучению и содействие в трудоустройстве.

"Программа фокусируется на создании среды, где возраст не становится барьером. Важно не просто увеличить количество прожитых лет, а наполнить их качественным досугом, медицинской защитой и возможностью оставаться востребованным в обществе", — подчеркивают в профильном департаменте соцзащиты региона.

За выполнение планов отвечают сразу несколько ведомств: от здравоохранения до молодежной политики. Ответственным за общий контроль назначен заместитель губернатора по социальной политике.