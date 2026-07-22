Ленинский районный суд Махачкалы помог жителю села Новый Хушет получить государственные выплаты после наводнения. Мужчина лишился единственного жилья и всех документов на него, из-за чего не мог доказать право собственности и претендовать на помощь от государства.
Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего. Суд признал факт владения домом, подтвердив, что мужчина пользовался им много лет. Поскольку восстановить бумаги в административном порядке не удалось, судебное решение стало единственным законным основанием для получения компенсации.
Теперь житель может оформить социальные выплаты на восстановление дома. Из-за тяжелого финансового положения мужчины суд постановил исполнить решение немедленно.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.