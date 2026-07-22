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Суд в Махачкале признал право собственности жителя Нового Хушета на дом, уничтоженный стихией

Россия » Юг » Махачкала

Ленинский районный суд Махачкалы помог жителю села Новый Хушет получить государственные выплаты после наводнения. Мужчина лишился единственного жилья и всех документов на него, из-за чего не мог доказать право собственности и претендовать на помощь от государства.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего. Суд признал факт владения домом, подтвердив, что мужчина пользовался им много лет. Поскольку восстановить бумаги в административном порядке не удалось, судебное решение стало единственным законным основанием для получения компенсации.

Теперь житель может оформить социальные выплаты на восстановление дома. Из-за тяжелого финансового положения мужчины суд постановил исполнить решение немедленно.

Экспертная проверка: Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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