Суд в Махачкале признал право собственности жителя Нового Хушета на дом, уничтоженный стихией

Ленинский районный суд Махачкалы помог жителю села Новый Хушет получить государственные выплаты после наводнения. Мужчина лишился единственного жилья и всех документов на него, из-за чего не мог доказать право собственности и претендовать на помощь от государства.

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Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего. Суд признал факт владения домом, подтвердив, что мужчина пользовался им много лет. Поскольку восстановить бумаги в административном порядке не удалось, судебное решение стало единственным законным основанием для получения компенсации.

Теперь житель может оформить социальные выплаты на восстановление дома. Из-за тяжелого финансового положения мужчины суд постановил исполнить решение немедленно.