В Краснодаре ликвидируют последствия налета украинских беспилотников на складской комплекс. Для борьбы с огнем задействована тяжелая авиация и железнодорожные расчеты. Слаженные действия спасателей позволили вовремя остановить стену огня, не дав пламени перекинуться на соседние объекты и жилой сектор.
Основную ставку в локализации пожара сделали на комбинированный метод. С воздуха по очагам возгорания работает вертолет Ми-8, который уже выполнил девять сбросов воды. С земли его поддерживают два пожарных поезда, обеспечивающие бесперебойную подачу огнетушащих составов. По данным МЧС, на месте работают 125 специалистов и 39 единиц техники.
"Для таких объектов крайне важна скорость локализации, чтобы не допустить детонации или обрушения несущих конструкций. Сейчас угроза распространения пожара снята, идет проливка и разбор завалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Удар дронов пришелся не только по ангарам, но и затронул социальную инфраструктуру. На прилегающей территории осколками и огнем повреждены школьные автобусы. Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил, что огонь удалось запереть в границах складской зоны. Специалисты планируют полностью ликвидировать возгорание до полуночи.
|Параметр
|Текущая ситуация
|Живая сила
|125 человек личного состава
|Авиация
|1 вертолет Ми-8
|Ж/Д транспорт
|2 пожарных поезда
Инцидент подтвердил необходимость подготовки новой системы безопасности на Кубани для защиты гражданских объектов. Активность западных средств разведки в Черном море часто предшествует подобным инцидентам. Например, недавний полет борта Пентагона у берегов Крыма подчеркивает интенсивность внешнего давления на южные рубежи России. Источник издание Известия.
"Повреждение логистических узлов и транспорта требует оперативного выделения средств на восстановление. Региональный бюджет должен учитывать такие риски для минимизации ущерба предприятиям и социальной сфере", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Официальные службы на данный момент не сообщали о жертвах среди персонала складов или спасателей.
Движение поездов и городского транспорта осуществляется в штатном режиме, пожарные поезда задействованы на спецпутях.
Повреждения получили школьные автобусы, находившиеся на стоянке рядом с эпицентром пожара.
По прогнозам МЧС, полная ликвидация пожара и завершение проливки конструкций ожидается до конца текущих суток.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.