Пламя у ворот Краснодара: Ми-8 с воздуха и пожарные поезда с земли вступили в битву с огнем

В Краснодаре ликвидируют последствия налета украинских беспилотников на складской комплекс. Для борьбы с огнем задействована тяжелая авиация и железнодорожные расчеты. Слаженные действия спасателей позволили вовремя остановить стену огня, не дав пламени перекинуться на соседние объекты и жилой сектор.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ пожарный вертолет

Техника и тактика тушения

Основную ставку в локализации пожара сделали на комбинированный метод. С воздуха по очагам возгорания работает вертолет Ми-8, который уже выполнил девять сбросов воды. С земли его поддерживают два пожарных поезда, обеспечивающие бесперебойную подачу огнетушащих составов. По данным МЧС, на месте работают 125 специалистов и 39 единиц техники.

"Для таких объектов крайне важна скорость локализации, чтобы не допустить детонации или обрушения несущих конструкций. Сейчас угроза распространения пожара снята, идет проливка и разбор завалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Последствия атаки и ущерб

Удар дронов пришелся не только по ангарам, но и затронул социальную инфраструктуру. На прилегающей территории осколками и огнем повреждены школьные автобусы. Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил, что огонь удалось запереть в границах складской зоны. Специалисты планируют полностью ликвидировать возгорание до полуночи.

Параметр Текущая ситуация Живая сила 125 человек личного состава Авиация 1 вертолет Ми-8 Ж/Д транспорт 2 пожарных поезда

Меры безопасности в регионе

Инцидент подтвердил необходимость подготовки новой системы безопасности на Кубани для защиты гражданских объектов. Активность западных средств разведки в Черном море часто предшествует подобным инцидентам. Например, недавний полет борта Пентагона у берегов Крыма подчеркивает интенсивность внешнего давления на южные рубежи России. Источник издание Известия.

"Повреждение логистических узлов и транспорта требует оперативного выделения средств на восстановление. Региональный бюджет должен учитывать такие риски для минимизации ущерба предприятиям и социальной сфере", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли пострадавшие в результате пожара на складах?

Официальные службы на данный момент не сообщали о жертвах среди персонала складов или спасателей.

Пострадала ли работа общественного транспорта Краснодара?

Движение поездов и городского транспорта осуществляется в штатном режиме, пожарные поезда задействованы на спецпутях.

Какие объекты пострадали кроме складских помещений?

Повреждения получили школьные автобусы, находившиеся на стоянке рядом с эпицентром пожара.

Когда планируется полная ликвидация ЧС?

По прогнозам МЧС, полная ликвидация пожара и завершение проливки конструкций ожидается до конца текущих суток.

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