Министерство АПК Ульяновской области задействовало 1700 комбайнов для сбора зерна

В Ульяновской области началась уборочная кампания. Первые пробные намолоты запустили в Новоспасском районе. В этом сезоне аграрии планируют собрать урожай с площади 1 млн 91 тыс. гектаров, из которых зерновые и зернобобовые культуры занимают почти 614 тыс. га.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Волга и трактор на поле пшеницы при уборке урожая

Исторический максимум

Текущая кампания стартует на фоне высоких показателей прошлого года. Регион зафиксировал рекордную урожайность зерновых — почти 35 центнеров с гектара, что позволило области занять пятое место в Приволжском федеральном округе.

"Цифры впечатляют. Валовый сбор в 2 млн 160 тыс. тонн зерна, которого мы не видели с 1982 года. И рекордные 660 тысяч тонн масленичных культур", — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Техника и топливо

Министерство агропромышленного комплекса подтвердило готовность региона к сбору урожая. На поля выходят почти 1700 зерноуборочных комбайнов, а также специализированная техника для заготовки картофеля, сахарной свеклы и кормовых культур.

Для исключения сбоев в снабжении топливом областной минсельхоз заключил прямые договоры с нефтяными компаниями. Малые хозяйства получили закрепленные заправочные станции, что убирает из цепочки посредников.

Показатель Значение Общая площадь уборки 1 млн 91 тыс. га Площадь зерновых и зернобобовых 614 тыс. га Количество зерноуборочных комбайнов ~ 1700 единиц

Лидеры посевной

Параллельно с началом уборки подвели итоги весеннего сева. Лучшие результаты в областном соревновании показали Мелекесский, Тереньгульский и Радищевский районы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов