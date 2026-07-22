В Ульяновской области началась уборочная кампания. Первые пробные намолоты запустили в Новоспасском районе. В этом сезоне аграрии планируют собрать урожай с площади 1 млн 91 тыс. гектаров, из которых зерновые и зернобобовые культуры занимают почти 614 тыс. га.
Текущая кампания стартует на фоне высоких показателей прошлого года. Регион зафиксировал рекордную урожайность зерновых — почти 35 центнеров с гектара, что позволило области занять пятое место в Приволжском федеральном округе.
"Цифры впечатляют. Валовый сбор в 2 млн 160 тыс. тонн зерна, которого мы не видели с 1982 года. И рекордные 660 тысяч тонн масленичных культур", — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Министерство агропромышленного комплекса подтвердило готовность региона к сбору урожая. На поля выходят почти 1700 зерноуборочных комбайнов, а также специализированная техника для заготовки картофеля, сахарной свеклы и кормовых культур.
Для исключения сбоев в снабжении топливом областной минсельхоз заключил прямые договоры с нефтяными компаниями. Малые хозяйства получили закрепленные заправочные станции, что убирает из цепочки посредников.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь уборки
|1 млн 91 тыс. га
|Площадь зерновых и зернобобовых
|614 тыс. га
|Количество зерноуборочных комбайнов
|~ 1700 единиц
Параллельно с началом уборки подвели итоги весеннего сева. Лучшие результаты в областном соревновании показали Мелекесский, Тереньгульский и Радищевский районы.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.