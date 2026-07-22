Город застрял в пробках: планы по Комсомольской площади в Кирове привели к неожиданному финалу

В Кирове отказались от строительства кольцевой развязки на Комсомольской площади. Проект отклонили из-за необходимости перестраивать всю конфигурацию троллейбусных линий, что технически и организационно оказалось затруднительным.

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Решение приняли в ходе заседания комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. Участники обсудили транспортную ситуацию на нескольких проблемных участках города, включая улицы Бородулина и Украинскую.

Депутаты городской думы считают, что текущие меры — в частности, обновление дорожной разметки — не решают проблему заторов. По их мнению, городу требуется системная настройка светофорных объектов для синхронизации транспортных потоков.

"То, что на участке есть проблемы с организацией дорожного движения, — это факт. Если мы говорим об удобстве граждан, то перенос линий электропередачи не должен становиться препятствием. Нужно не ошибиться и не сделать хуже, поэтому необходимо встретиться на месте и обсудить варианты", — отметил один из депутатов.

Представители департамента городского хозяйства согласились с необходимостью выездного совещания. Чиновники вместе с парламентариями осмотрят Комсомольскую площадь, чтобы найти альтернативные способы оптимизации трафика. Дату выезда назначат позже.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова