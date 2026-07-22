В среду, 23 июля, Чебоксары и часть районов Чувашии накроют сильные ливни с грозами. О резком ухудшении погоды предупредил республиканский Центр по гидрометеорологии.
Основной риск представляют шквалы: порывы южного ветра во время грозы достигнут 15-17 метров в секунду. Такие показатели могут привести к падению деревьев и повреждению легких конструкций.
Главное управление МЧС России по Чувашской Республике ввело желтый уровень опасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям необходимо звонить в службу спасения по номеру 112.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.