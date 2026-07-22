Природа решила нанести удар: сильные ливни в Чебоксарах принесут серьезные разрушения

В среду, 23 июля, Чебоксары и часть районов Чувашии накроют сильные ливни с грозами. О резком ухудшении погоды предупредил республиканский Центр по гидрометеорологии.

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Основной риск представляют шквалы: порывы южного ветра во время грозы достигнут 15-17 метров в секунду. Такие показатели могут привести к падению деревьев и повреждению легких конструкций.

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике ввело желтый уровень опасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям необходимо звонить в службу спасения по номеру 112.

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климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев