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Природа решила нанести удар: сильные ливни в Чебоксарах принесут серьезные разрушения

Россия » Поволжье » Чебоксары

В среду, 23 июля, Чебоксары и часть районов Чувашии накроют сильные ливни с грозами. О резком ухудшении погоды предупредил республиканский Центр по гидрометеорологии.

Дождь на улице
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дождь на улице

Основной риск представляют шквалы: порывы южного ветра во время грозы достигнут 15-17 метров в секунду. Такие показатели могут привести к падению деревьев и повреждению легких конструкций.

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике ввело желтый уровень опасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям необходимо звонить в службу спасения по номеру 112.

Экспертная проверка:
климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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