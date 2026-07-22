Небо у Калининграда стало зоной наблюдения: разведчики НАТО усилили активность у границ России

Воздушное пространство вблизи Калининградской области превратилось в оживленную трассу для западной разведки. Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint 22 июля начал патрулирование вдоль российских границ, используя небо Польши, Литвы и нейтральные воды Балтики. Этот борт — редкий гость в регионе, однако его появление совпало с активизацией других разведывательных платформ НАТО в Восточной Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ RC-135 Rivet Joint in flight

Миссия британского разведчика

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint прибыл к границам самого западного региона России с британской авиабазы Уоддингтон. Его задача — перехват сигналов, мониторинг работы ПВО и фиксация активности военных узлов.

"Западные авиационные системы разведки работают в режиме постоянного сканирования нашего эксклава. Это не просто тренировочные полеты, а детальная проработка маршрутов и алгоритмов работы российских оборонительных систем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Рост числа вылетов фиксируется на фоне попыток альянса взять под "электронный колпак" все перемещения российских военных.

Группировка НАТО над Прибалтикой и Черным морем

Одним британским бортом дело не ограничилось. Над Латвией в районе Рижского залива был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, взлетевший с базы в Германии. Он кружит на высоте более 8,5 километров, обеспечивая тотальный контроль воздушной обстановки в зоне ответственности стран Балтии.

Тип судна Зона активности Boeing RC-135W Польша, Литва, Балтийское море Boeing E-3A Sentry Латвия, Рижский залив Bombardier Artemis II Румыния, Черное море

Параллельно с этим на южном фланге, над нейтральными водами Черного моря, нарезает круги Artemis II. Он взлетает из румынской Констанцы и работает по маршруту с запада на восток, собирая данные вблизи южных рубежей РФ. Такая синхронность действий на севере и юге указывает на проведение комплексной разведывательной операции.

Инфраструктура и риски

Полеты разведчиков проходят на фоне усиления безопасности внутри самого региона.

"Любая аномальная активность в небе требует от нас превентивных мер на земле. Системная работа по укреплению инфраструктуры и обновлению ресурсов сегодня — это не только экономика, но и элемент общей устойчивости региона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Давление на эксклав ощущается и в логистике.

Ответы на популярные вопросы

Зачем НАТО использует сразу несколько типов самолетов?

Каждый борт выполняет свою функцию: один перехватывает радиосигналы, другой работает как мощный радар, а третий координирует цели.

Нарушают ли эти самолеты государственную границу РФ?

Нет, полеты проходят в воздушном пространстве стран НАТО или над нейтральными водами, не пересекая черту территориальных владений России.

Как часто появляются британские разведчики у Калининграда?

Конкретно Rivet Joint летает нечасто — предыдущий случай был зафиксирован около двух недель назад.

Влияют ли эти полеты на гражданское авиасообщение?

Прямого запрета нет, но диспетчерские службы внимательно следят за траекториями, так как разведчики часто летают с выключенными транспондерами.

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