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Туристы проезжали мимо Чекалина: региональные власти внедряют нестандартный план по удержанию гостей

Россия » Центр » Тула

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на рабочей встрече в Чекалине заявил, что развития туристической инфраструктуры недостаточно для привлечения гостей — нужны инструменты, делающие малые города узнаваемыми. Главным таким инструментом он назвал фестивали.

Глэмпинг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Глэмпинг

Чекалин войдёт в федеральный кластер "Малые города". Планируется создать ветку исторического маршрута, выпустить навигационную карту "Чекалин выходного дня" и построить глэмпинг, чтобы туристы могли оставаться на несколько дней. Ежегодный межрегиональный фестиваль "Окский плес" пройдёт 1 августа — глава муниципалитета пригласил жителей и гостей региона.

Фестивали как драйвер узнаваемости

"Нужно облекать планы по развитию в конкретную форму. Мы должны делать конкретные шаги, чтобы все знали о наших достопримечательностях", — подчеркнул Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, такие фестивали создают повод приехать именно сейчас, а не "когда-нибудь". Они формируют информационный шум вокруг города, работают на имидж территории и дают местному бизнесу понятный пиковый спрос. В Чекалине такой точкой притяжения уже стал "Окский плес" — фестиваль проходит ежегодно и собирает гостей из соседних регионов.

Инфраструктура для задержки гостей

Параллельно власти делают ставку на комфорт пребывания. Навигационная карта "Чекалин выходного дня" поможет туристам самостоятельно составить маршрут по достопримечательностям.

Строительство глэмпинга должно решить главную проблему малых городов — отсутствие мест для ночёвки. Сейчас туристы приезжают на несколько часов и уезжают. Появление качественного размещения позволит удерживать гостей на выходные или даже на неделю, что напрямую повлияет на доходы местных кафе, сувенирных лавок и частных хозяйств.

Мера Ожидаемый эффект
Вход в кластер "Малые города" Федеральное финансирование, методологическая поддержка, единый бренд
Ветка исторического маршрута Интеграция в межрегиональные туристические цепочки
Карта "Чекалин выходного дня" Самостоятельная навигация, увеличение времени пребывания
Строительство глэмпинга Ночёвки, рост среднего чека гостя, загрузка местного бизнеса
Фестиваль "Окский плес" Пиковый приток туристов, медийное покрытие, имиджевый эффект

"Для малых городов фестивали — это не развлечение, а экономическая необходимость. Они создают пиковую нагрузку, на которую можно ориентировать бизнес, и формируют медийный образ территории, который потом работает месяцами. Важно, что в Чекалине не ограничиваются разовым событием, а строят систему: маршрут, навигация, размещение. Это правильная последовательность — сначала привести гостя, затем удержать, заставить потратить деньги и захотеть вернуться", — отметила эксперт по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Фестиваль "Окский плес" состоится 1 августа. Организаторы ждут жителей Тульской области и гостей из соседних регионов.

Экспертная проверка:
обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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