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Жаропонижающие оказались бесполезны: поездка в Азию закончилась госпитализацией жительницы Рязани

Россия » Центр » Рязань

В Рязани госпитализировали женщину с лихорадкой Денге. Заболевание развилось после туристической поездки во Вьетнам.

Комара на коже
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Комара на коже

Симптомы появились через два дня после того, как на экскурсии пациентку покусали комары. Температура поднялась до 40 градусов, началась сильная ломота в теле. Жаропонижающие средства не помогали, поэтому по возвращении в Россию женщину экстренно доставили в инфекционное отделение областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.

Врачи быстро определили диагноз и начали лечение. Через неделю состояние пациентки стабилизировалось, ее выписали домой.

"Лихорадка Денге — это серьёзное вирусное заболевание, которое нельзя недооценивать. После возвращения из стран с тропическим климатом при появлении высокой температуры, выраженной слабости, сильной ломоты в теле или других симптомов важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу, где вы находились", — пояснил заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин.

Врач добавил, что единственный способ избежать болезни в тропиках — защита от насекомых. Рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и спать под москитными сетками.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при подозрении на тропическую инфекцию?

Срочно обратиться в медицинское учреждение. При осмотре обязательно сообщить врачу о странах, которые вы посетили за последние несколько недель.

Как защититься от лихорадки Денге в поездке?

Использовать средства от комаров, выбирать одежду, закрывающую тело, и использовать сетки на окнах или над кроватью.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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