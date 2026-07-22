Жаропонижающие оказались бесполезны: поездка в Азию закончилась госпитализацией жительницы Рязани

В Рязани госпитализировали женщину с лихорадкой Денге. Заболевание развилось после туристической поездки во Вьетнам.
Симптомы появились через два дня после того, как на экскурсии пациентку покусали комары. Температура поднялась до 40 градусов, началась сильная ломота в теле. Жаропонижающие средства не помогали, поэтому по возвращении в Россию женщину экстренно доставили в инфекционное отделение областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.
Врачи быстро определили диагноз и начали лечение. Через неделю состояние пациентки стабилизировалось, ее выписали домой.
"Лихорадка Денге — это серьёзное вирусное заболевание, которое нельзя недооценивать. После возвращения из стран с тропическим климатом при появлении высокой температуры, выраженной слабости, сильной ломоты в теле или других симптомов важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу, где вы находились", — пояснил заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин.
Врач добавил, что единственный способ избежать болезни в тропиках — защита от насекомых. Рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и спать под москитными сетками.
Срочно обратиться в медицинское учреждение. При осмотре обязательно сообщить врачу о странах, которые вы посетили за последние несколько недель.
Использовать средства от комаров, выбирать одежду, закрывающую тело, и использовать сетки на окнах или над кроватью.
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