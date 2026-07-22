Три человека против свалок: провал подрядчика в Липецке привел к разрыву контракта

Управление главного смотрителя (УГС) Липецка расторгает договор с ООО "Соколстрой" на уборку несанкционированных свалок. Подрядчик не выполнил обязательства по контракту на 2 миллиона рублей, заключенному в июле без торгов. Администрация объявит закупку заново.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свалка отходов с экскаваторами

Почему расторгли договор

Контракт был подписан в начале июля по цене 5 457 рублей за вывезенную тонну. Начальную стоимость заказчик рассчитал исходя из рыночных предложений. Торгов не состоялось — единственным участником выступило "Соколстрой".

ООО "Соколстрой" зарегистрировано в селе Борино Липецкого района в марте 2017 года. Учредитель и директор — Татьяна Дубкова. В штате по данным бизнес-агрегаторов — три человека. До этого компания не участвовала в торгах мэрии Липецка, но активно работала в Липецком муниципальном округе: 35 контрактов на 39,1 млн рублей. Основной заказчик — Сырский территориальный отдел администрации округа.

По факту неисполнения УГС инициировал односторонний отказ от договора. Закупку проведут повторно.

Сравнение с соседним контрактом

Параллельно с провальным договором шла закупка на аналогичные работы — вывоз мусора с несанкционированных свалок — но на 3 миллиона рублей. Там ситуация сложилась иначе: участников было несколько, конкурс прошел. Победила компания "Промстройсервис".

Она хорошо известна Управлению главного смотрителя: УГС — первый в топе заказчиков фирмы. В портфеле "Промстройсервиса" 21 заключенный ранее контракт с управлением на общую сумму 132,1 млн рублей. При этом, согласно тем же бизнес-справкам, в штате у победителя — тоже три человека.

Показатель Договор №1 (расторгается) Договор №2 (исполняется) Подрядчик ООО "Соколстрой" ООО "Промстройсервис" Сумма контракта 2 млн руб. 3 млн руб. Процедура отбора Без торгов (единственный участник) Конкурс (несколько участников) Опыт с УГС Липецка Нет (работал в районе) 21 договор на 132,1 млн руб. Численность штата (по агрегаторам) 3 человека 3 человека Статус Расторгается за неисполнение Действует

"Расторжение договора по вине подрядчика — стандартная правовая процедура, если заказчик зафиксировал неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Риск таких историй выше при закупках у единственного поставщика: отсутствие конкуренции не позволяет проверить адекватность цены и реальные возможности исполнителя. Повторная закупка в конкурентной форме — правильное решение, оно вернет рынок к честной цене и отсеет случайные участники", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Для жителей Липецка это значит, что уборка свалок приостановится до итогов новых торгов. Администрации придется быстрее подготовить документацию, чтобы не удлинить паузу в работе по наведению порядка на улицах.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова