Три человека против свалок: провал подрядчика в Липецке привел к разрыву контракта

Управление главного смотрителя (УГС) Липецка расторгает договор с ООО "Соколстрой" на уборку несанкционированных свалок. Подрядчик не выполнил обязательства по контракту на 2 миллиона рублей, заключенному в июле без торгов. Администрация объявит закупку заново.
Контракт был подписан в начале июля по цене 5 457 рублей за вывезенную тонну. Начальную стоимость заказчик рассчитал исходя из рыночных предложений. Торгов не состоялось — единственным участником выступило "Соколстрой".
ООО "Соколстрой" зарегистрировано в селе Борино Липецкого района в марте 2017 года. Учредитель и директор — Татьяна Дубкова. В штате по данным бизнес-агрегаторов — три человека. До этого компания не участвовала в торгах мэрии Липецка, но активно работала в Липецком муниципальном округе: 35 контрактов на 39,1 млн рублей. Основной заказчик — Сырский территориальный отдел администрации округа.
По факту неисполнения УГС инициировал односторонний отказ от договора. Закупку проведут повторно.
Параллельно с провальным договором шла закупка на аналогичные работы — вывоз мусора с несанкционированных свалок — но на 3 миллиона рублей. Там ситуация сложилась иначе: участников было несколько, конкурс прошел. Победила компания "Промстройсервис".
Она хорошо известна Управлению главного смотрителя: УГС — первый в топе заказчиков фирмы. В портфеле "Промстройсервиса" 21 заключенный ранее контракт с управлением на общую сумму 132,1 млн рублей. При этом, согласно тем же бизнес-справкам, в штате у победителя — тоже три человека.
|Показатель
|Договор №1 (расторгается)
|Договор №2 (исполняется)
|Подрядчик
|ООО "Соколстрой"
|ООО "Промстройсервис"
|Сумма контракта
|2 млн руб.
|3 млн руб.
|Процедура отбора
|Без торгов (единственный участник)
|Конкурс (несколько участников)
|Опыт с УГС Липецка
|Нет (работал в районе)
|21 договор на 132,1 млн руб.
|Численность штата (по агрегаторам)
|3 человека
|3 человека
|Статус
|Расторгается за неисполнение
|Действует
"Расторжение договора по вине подрядчика — стандартная правовая процедура, если заказчик зафиксировал неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Риск таких историй выше при закупках у единственного поставщика: отсутствие конкуренции не позволяет проверить адекватность цены и реальные возможности исполнителя. Повторная закупка в конкурентной форме — правильное решение, оно вернет рынок к честной цене и отсеет случайные участники", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Для жителей Липецка это значит, что уборка свалок приостановится до итогов новых торгов. Администрации придется быстрее подготовить документацию, чтобы не удлинить паузу в работе по наведению порядка на улицах.
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