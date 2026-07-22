Самарская набережная закрепила за собой статус лидера рекреационной индустрии Поволжья. Пляж на второй очереди, протянувшийся от улицы Маяковского до дамбы у комплекса "КИНАП", официально удостоен знака "I-синий флаг". Этот сертификат подтверждает высший стандарт чистоты береговой линии и безопасности для отдыхающих.
Получение "синего флага" — это не просто формальность, а результат жесткого технического аудита. Комиссия проверяла оснащение спасательных постов, глубину очистки песка и создание безбарьерной среды. Особое внимание уделили локациям для детского купания и зонам активного отдыха. Несмотря на наличие рисков из-за качества воды в некоторых районах, данный участок полностью соответствует санитарным нормам.
Организаторы учли и запросы на повышенный комфорт. На территории бесплатного городского пляжа функционируют выделенные площадки с расширенным сервисом, что позволяет эффективно интегрировать премиальные услуги в общественное пространство.
"Для туристической привлекательности региона критически важна стабильность базовых систем — от логистики до наличия топлива для судов и коммунальной гигиены. Создание комфортной среды на набережной — это инвестиция в имидж Самары как крупного центра речного туризма", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Объект уже включен в федеральный реестр классифицированных пляжей России. Для Приволжского федерального округа это прецедент — на данный момент Самара остается единственным городом в ПФО, обладающим прибрежной зоной такого уровня.
|Параметр пляжа
|Статус / Оснащение
|Категория сертификата
|I-синий флаг
|Доступность
|Бесплатно, адаптировано для инвалидов
|Безопасность
|Постоянные посты спасателей, детские зоны
Это подтверждение чистоты воды, песка и наличия всей необходимой инфраструктуры для безопасного и удобного отдыха по высшему разряду в России.
Нет, в городе действуют 9 официальных бесплатных пляжей, включая тот, что получил престижный знак отличия.
Мониторинг проводится еженедельно профильными ведомствами, проверяющими бактериологические и физические показатели среды.
Да, на территории обязательно выделяются и оборудуются специальные защищенные зоны для безопасного пребывания детей в воде.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.