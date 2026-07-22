Специалисты в Крыму организовали подкормку редких видов хищных птиц на плато Чатыр-Даг

На крымском горном массиве Чатыр-Даг специалисты провели подкормку редких хищных птиц из Красной книги. Корм доставили черным грифам и белоголовым сипам — летом этим видам труднее искать еду самостоятельно.
Подкормочные площадки оборудованы на плато Бабуган-яйла и в районе Чатыр-Дага. Процесс организован с июля по октябрь. За один раз птицам предоставляют от 200 до 215 килограммов мясных кормов, что позволяет сохранить популяцию видов, которые находятся под угрозой исчезновения.
|Параметр
|Данные
|Объем корма за один выезд
|200-215 кг мясных продуктов
|Период мероприятий
|Июль — октябрь
|План до 2026 года
|14 мероприятий по подкормке
Чтобы понять, как меняется численность птиц и кто именно посещает площадки, специалисты установят фотоловушки. Снимки помогут отследить динамику поголовья без прямого вмешательства человека в жизнь пернатых.
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