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Специалисты в Крыму организовали подкормку редких видов хищных птиц на плато Чатыр-Даг

Россия » Юг » Симферополь

На крымском горном массиве Чатыр-Даг специалисты провели подкормку редких хищных птиц из Красной книги. Корм доставили черным грифам и белоголовым сипам — летом этим видам труднее искать еду самостоятельно.

Гриф
Фото: Own work by Ravi.sangeetha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гриф

Подкормочные площадки оборудованы на плато Бабуган-яйла и в районе Чатыр-Дага. Процесс организован с июля по октябрь. За один раз птицам предоставляют от 200 до 215 килограммов мясных кормов, что позволяет сохранить популяцию видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Параметр Данные
Объем корма за один выезд 200-215 кг мясных продуктов
Период мероприятий Июль — октябрь
План до 2026 года 14 мероприятий по подкормке

Чтобы понять, как меняется численность птиц и кто именно посещает площадки, специалисты установят фотоловушки. Снимки помогут отследить динамику поголовья без прямого вмешательства человека в жизнь пернатых.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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