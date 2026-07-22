Сельские библиотеки Псковской области получат 2200 новых книг. Издания передал в дар Российский книжный союз через областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова.
Книги поступили в регион благодаря акции "Дарите книги с любовью" и поддержке АНО "Миллион книг". Теперь литература распределится по малым поселениям области, где доступ к современным изданиям ограничен.
В партии преобладают новинки последних лет. Коллекция включает детскую литературу, труды по истории и искусству, а также книги о Великой Отечественной войне. Отдельно отмечены издания Елены Ульевой "Как подружиться с книгами" и С. Водолазькой "Ну, погоди! Волк и заяц выбирают спорт".
Значительный объем книг подготовило правительство Москвы. Это иллюстрированные альбомы и научно-популярные издания об архитектуре, культуре и истории столицы, а также литература для семейного чтения.
|Параметр
|Данные
|Общее количество книг
|2200 экземпляров
|Основные темы
|История, искусство, ВОВ, детская литература, краеведение Москвы
|Целевые получатели
|Сельские библиотеки Псковской области
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.