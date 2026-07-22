Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок недвижимости в России перестал сдерживать аппетиты: заемщики пошли на опасные меры
Ваш ремонт вне закона: мошенники нашли новый способ брать собственников на испуг
Больше не нужно копить: вакансии в Челябинске обеспечили студентам финансовую независимость этим летом
Бизнес решил вмешаться: пострадавшим автовладельцам приграничья начали поступать первые переводы
Золотой поезд Японии за миллионы иен: роскошный отель на рельсах с шансом попасть 1 к 76
Аграрии оказались в заложниках у цен: дефицит ГСМ поставил под удар уборочную кампанию
Собака мечты или домашняя катастрофа: 7 ошибок, которые делают будущие владельцы
Переезд на Семашко в Кирове не будет работать семь часов: ремонт начнется в ночь на 23 июля
Суд Советского района Минска лишил родительских прав гражданина РФ за уклонение от воспитания сыновей

Книжные полки в посёлках пустовали десятилетиями: Псковская область получила доступ к новым знаниям

Россия » Северо-Запад » Псков

Сельские библиотеки Псковской области получат 2200 новых книг. Издания передал в дар Российский книжный союз через областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова.

Счастливая пара рассматривает книгу
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Счастливая пара рассматривает книгу

Книги поступили в регион благодаря акции "Дарите книги с любовью" и поддержке АНО "Миллион книг". Теперь литература распределится по малым поселениям области, где доступ к современным изданиям ограничен.

В партии преобладают новинки последних лет. Коллекция включает детскую литературу, труды по истории и искусству, а также книги о Великой Отечественной войне. Отдельно отмечены издания Елены Ульевой "Как подружиться с книгами" и С. Водолазькой "Ну, погоди! Волк и заяц выбирают спорт".

Значительный объем книг подготовило правительство Москвы. Это иллюстрированные альбомы и научно-популярные издания об архитектуре, культуре и истории столицы, а также литература для семейного чтения.

Параметр Данные
Общее количество книг 2200 экземпляров
Основные темы История, искусство, ВОВ, детская литература, краеведение Москвы
Целевые получатели Сельские библиотеки Псковской области
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Новосибирская область
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Санкт-Петербург
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
Геймеры больше не намерены молчать: судебный иск против Microsoft создаст опасный прецедент
Экспорт под ударом: как ограничения в портах России разгоняют мировые цены на зерно и продукты
Дорожный конфликт на ровном месте: как поиск безопасного кармана может обернуться потерей прав
Беспилотники изменили правила защиты: Краснодарский край готовит новую систему безопасности
Не хвостом единым: какие сигналы тела собаки говорят о счастье, а какие — о скрытом стрессе
Воды рек оказались сильнее бетона: ситуация с переездами через Алмаз и Атер заставит ждать
Детские слезы обернулись катастрофой: старение жизненно важных органов ускорилось почти вдвое
Легендарная Нива меняет характер: новый двигатель принес владельцам неожиданные плюсы и минусы
Минздрав России вводит особый порядок ускоренной регистрации для социально значимых медикаментов
Аграрный сектор Армении оказался на грани краха: последствия разрыва связей наступили внезапно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.