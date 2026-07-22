Книжные полки в посёлках пустовали десятилетиями: Псковская область получила доступ к новым знаниям

Сельские библиотеки Псковской области получат 2200 новых книг. Издания передал в дар Российский книжный союз через областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Счастливая пара рассматривает книгу

Книги поступили в регион благодаря акции "Дарите книги с любовью" и поддержке АНО "Миллион книг". Теперь литература распределится по малым поселениям области, где доступ к современным изданиям ограничен.

В партии преобладают новинки последних лет. Коллекция включает детскую литературу, труды по истории и искусству, а также книги о Великой Отечественной войне. Отдельно отмечены издания Елены Ульевой "Как подружиться с книгами" и С. Водолазькой "Ну, погоди! Волк и заяц выбирают спорт".

Значительный объем книг подготовило правительство Москвы. Это иллюстрированные альбомы и научно-популярные издания об архитектуре, культуре и истории столицы, а также литература для семейного чтения.

Параметр Данные Общее количество книг 2200 экземпляров Основные темы История, искусство, ВОВ, детская литература, краеведение Москвы Целевые получатели Сельские библиотеки Псковской области