Шторм превратил круиз по Ладожскому озеру в испытание на выносливость для 65 пассажиров теплохода "Принцесса Анабелла". Судно застряло на якоре более чем на сутки из-за закрытой навигации. Пока волны били о борт, в каютах закончилась питьевая вода — штатных запасов не хватило на столь длительную паузу в пути.
Капитан лайнера принял решение об экстренной остановке, когда ветер и волнение превысили допустимые нормы безопасности. Ожидание в открытой воде затянулось, превратив бытовую ситуацию в критическую. Туристы оказались в ловушке: сойти на берег невозможно, а ресурсы жизнеобеспечения таяли с каждым часом.
На помощь пришли сотрудники "Леноблводоканала". Предприятие оперативно задействовало спецтехнику: цистерну наполнили питьевой водой и доставили к месту, где судно могло принять груз. После пополнения запасов и улучшения метеоусловий теплоход смог продолжить движение.
Ладога известна своим капризным характером, который часто сравнивают с морским. Резкая смена погоды может парализовать движение любых судов.
|Параметр
|Что произошло
|Время ожидания
|Более 24 часов
|Основная проблема
|Дефицит питьевой воды
|Итог инцидента
|Вода доставлена, судно на маршруте
"Ладожское озеро — это зона повышенных природных рисков. Даже современные прогнозы порой не учитывают локальные аномалии, которые заставляют капитанов экстренно менять планы во избежание трагедии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Да, на борту всегда должен быть резерв, но его объем ограничен мощностью танков и длительностью рейса.
Расходы за экстренное снабжение обычно ложатся на владельца судна или страховую компанию.
Если задержка вызвана форс-мажором (штормом), рассчитывать на выплаты сложно, однако отсутствие базовых условий проживания — повод для претензии.
Судно покинуло место стоянки и движется к конечной точке маршрута после снятия ограничений ГИМС.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.