Застройщики перешли на экстремальные высоты: итоги полугодия в Воронеже зафиксировали сдвиг

За первые шесть месяцев 2026 года в Воронеже ввели в эксплуатацию 262,5 тыс. кв. м жилья. Основную часть объема заняли многоквартирные дома, однако значительное число горожан продолжило строить частные дома и дачи.
По данным Воронежстата, в городе сдали 15 многоэтажек общей площадью 195 тыс. кв. м. Почти все они — высотки от 17 этажей (90,7% площади), которые возвели из монолита.
Параллельно с застройщиками жилье строили и сами жители. За полугодие воронежцы завершили строительство 350 домов площадью 67,5 тыс. кв. м. Большинство из них — одноэтажные постройки (186 объектов). При выборе материалов стены чаще всего возводили из кирпича или дерева.
|Тип жилья
|Показатели за I полугодие 2026 г.
|Многоквартирные дома
|15 домов, 195 тыс. кв. м (преобладает монолит)
|Индивидуальное жилье (ИЖС и дачи)
|350 домов, 67,5 тыс. кв. м
|Общий объем ввода
|262,5 тыс. кв. м
По итогам 2025 года Воронеж вошел в первую половину рейтинга городов России по объемам жилищного строительства, заняв 27-ю строчку.
"Преобладание высотного монолитного строительства в городе говорит о плотной застройке центральных районов, тогда как интерес к кирпичу в частном секторе подтверждает стремление жителей к долговечности и энергоэффективности жилья", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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