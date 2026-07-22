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Беспилотники изменили правила защиты: Краснодарский край готовит новую систему безопасности

Россия » Юг » Краснодар

Власти Краснодарского края пересматривают систему безопасности из-за смены тактики противника. Теперь под прицелом беспилотников оказываются не только военные или промышленные гиганты, но и обычные гражданские предприятия. Губернатор Вениамин Кондратьев распорядился провести ревизию всех потенциально уязвимых точек региона. Глава Кубани подчеркнул, что враг стремится посеять панику среди мирного населения, атакуя объекты, от которых напрямую зависит повседневный быт людей.

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Гражданский сектор под защитой

"Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные, гражданские предприятия", — констатировал Вениамин Кондратьев.

Теперь собственники заводов и комбинатов обязаны обеспечить уровень защищенности, сопоставимый с военными объектами. Власти намерены детально изучить опыт соседних регионов, которые уже столкнулись с массированными налетами БПЛА на жилую застройку и социальный сектор.

"Для Краснодарского края, как для южного форпоста, риски атак на инфраструктуру всегда выше. Сейчас мы видим, что угроза смещается в сторону логистических узлов и систем жизнеобеспечения. Усиление мониторинга и физической защиты объектов — это прямая инвестиция в сохранение региональной стабильности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Бюджет на безопасность и технологии

Защита региона требует не только бдительности, но и серьезных финансовых вливаний. Губернатор поручил выделить средства на установку современных систем видеонаблюдения и возведение защитных инженерных конструкций. Первыми в очереди стоят школы, больницы и топливно-энергетический комплекс. Важно не просто зафиксировать пролет дрона, но и физически минимизировать ущерб от возможного падения обломков.

Направление защиты Меры реализации
Социальные объекты Установка камер и физических барьеров
ТЭК Усиление антитеррористических постов
Бюджет Прямое финансирование защитных сооружений

На фоне аномальной активности в небе южные регионы адаптируются к новым реалиям. 

"Любое ЧС, будь то техногенный инцидент или природный риск, требует мгновенной реакции систем оповещения. Усиление защиты гражданских объектов на Кубани — это создание эшелонированной обороны, где каждый собственник предприятия становится ответственным за общую безопасность", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Куда сообщать о замеченном беспилотнике?

Необходимо немедленно позвонить по единому номеру экстренных служб 112.

Как вести себя при обнаружении обломков БПЛА?

Категорически запрещено приближаться к ним или трогать их. Отойдите на безопасное расстояние и вызовите полицию.

Будут ли школы региона переведены на дистанционное обучение?

На данный момент таких распоряжений нет, упор делается на техническое оснащение зданий средствами защиты.

Кто оплатит установку защиты на частных предприятиях?

Губернатор поручил обеспечить защищенность совместно с собственниками объектов, что подразумевает разделение ответственности.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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