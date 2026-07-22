Воды рек оказались сильнее бетона: ситуация с переездами через Алмаз и Атер заставит ждать

В Октябрьском муниципальном округе продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, пострадавшей от дождевого паводка. Основные усилия сосредоточены на трёх участках: переездах через реки Атер и Алмаз, а также в селе Богородск и на дороге Чернушка — Тюш у реки Ирень.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машину затопило дождем

Переезд через реку Алмаз: к открытию для грузовиков

Временный переезд, équipированный на время капремонта основного моста, пострадал сильнее всего. На объект уже доставлено более 420 тонн щебня и асфальтогранулята. Работает парк спецтехники: экскаваторы, самосвалы, катки. По плану Минтранса района и управления автомобильных дорог, 22 июля переезд откроют для грузового транспорта. Движение легковых автомобилей восстановлено ранее.

Переезд через реку Атер: проезд для легковушек обеспечен

Ситуация аналогичная — временная структура не выдержала натиска воды. Сейчас на месте ведутся активные восстановительные работы с привлечением экскаватора и самосвалов. Для легковых автомобилей проезд уже организован, грузовое движение будет открыто после завершения укладки покрытия и уплотнения насыпи.

Богородск и дорога Чернушка — Тюш

В селе Богородск специалисты восстановили откос насыпи. Следующий этап — приведение в порядок тротуарной части. На участке дороги Чернушка — Тюш (возле села Енапаево) размыло часть конуса моста через реку Ирень. Там также идут работы по укреплению и засыпке.

Участок Состояние и работы Статус движения Переезд через р. Алмаз Завезено 420+ тонн щебня и асфальтогранулята, работает техника Легковые — открыто; грузовые — план на 22 июля Переезд через р. Атер Укладка материала, работа экскаватора и самосвалов Легковые — открыто; грузовые — в ожидании С. Богородск Откос насыпи восстановлен, далее — тротуар Движение не ограничено Дорога Чернушка — Тюш (р. Ирень) Размыт конус моста, идут работы по укреплению Режим вводится по ходу работ

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