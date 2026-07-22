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Омская область зафиксировала стоимость минимальной продуктовой корзины за июль 2026 года

Россия » Сибирь » Омск

В июле 2026 года минимальная продуктовая корзина в Омской области обошлась в 7 036 рублей. По всей стране средняя стоимость составила 8 154 рубля — на 7,9% выше, чем годом ранее. Омская область остаётся среди регионов с ниже средней по России стоимостью базового набора продуктов.

Продукты на столе: хлеб с чеком, молоко и корзина с овощами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продукты на столе: хлеб с чеком, молоко и корзина с овощами

В корзину входят двенадцать позиций: пшеничный и ржаной хлеб, молоко, говядина, свинина, курица, рыба, яйца, овощи, фрукты, растительное масло, сахар, соль, чай и кофе. Набор рассчитывается исходя от минимальных физиологических норм потребления.

Разница в 1 118 рублей между Омской областью и общероссийским показателем формируется за счёт нескольких факторов. Ниже среднероссийских цен на мясо и молоко влияют развитое местное животноводство и близость производств. Овощи и фрукты в летний период дешевле за счёт привозов из южных регионов и собственного открытого грунта. Транспортная составляющая в цене ниже, чем в отдалённых северных или восточных регионах.

Показатель Июль 2026 г.
Россия (среднее) 8 154 рубля
Омская область 7 036 рублей
Отставание от среднероссийского уровня 13,7%
Рост за год (Россия) 7,9%

Рост стоимости корзины на 7,9% в годовом исчислении объясняется совокупностью причин. Мировые цены на зерно, масличные культуры и корма выросли. Логистика подорожала — тарифы жёлезной дороги и автоперевозчиков индексировались. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты летом компенсировало рост только частично. Спрос на базовые продукты остаётся неэластичным: люди продолжают покупать хлеб, молоко и яйца в прежних объёмах.

Для Омской области текущий уровень цен означает, что базовое питание дешевле среднероссийского, но темпы роста сравнимы. Минимальная корзина в 7 036 рублей ориентирована на выживание, а не на полноценное питание. Семьи с доходом около прожиточного минимума вынуждены экономить на качестве и разнообразии рациона.

"Разница между Омской областью и среднероссийским показателем в 13,7% выглядит существенной, но она в первую очередь отражает структуру производства и логистики. Омск — аграрный регион с развитым животноводством, поэтому мясо и молоко здесь дешевле. Однако рост на 7,9% в год бьёт по самым уязвимым группам: пенсионерам, большим семьям, работникам бюджетной сферы. Их доходы индексируются с запаздыванием и не всегда покрывают реальную инфляцию по продуктам. Если темпы сохранятся, к концу года разрыв между прожиточным минимумом и реальной стоимостью минимального рациона расширится", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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