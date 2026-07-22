Омская область зафиксировала стоимость минимальной продуктовой корзины за июль 2026 года

В июле 2026 года минимальная продуктовая корзина в Омской области обошлась в 7 036 рублей. По всей стране средняя стоимость составила 8 154 рубля — на 7,9% выше, чем годом ранее. Омская область остаётся среди регионов с ниже средней по России стоимостью базового набора продуктов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Продукты на столе: хлеб с чеком, молоко и корзина с овощами

В корзину входят двенадцать позиций: пшеничный и ржаной хлеб, молоко, говядина, свинина, курица, рыба, яйца, овощи, фрукты, растительное масло, сахар, соль, чай и кофе. Набор рассчитывается исходя от минимальных физиологических норм потребления.

Разница в 1 118 рублей между Омской областью и общероссийским показателем формируется за счёт нескольких факторов. Ниже среднероссийских цен на мясо и молоко влияют развитое местное животноводство и близость производств. Овощи и фрукты в летний период дешевле за счёт привозов из южных регионов и собственного открытого грунта. Транспортная составляющая в цене ниже, чем в отдалённых северных или восточных регионах.

Показатель Июль 2026 г. Россия (среднее) 8 154 рубля Омская область 7 036 рублей Отставание от среднероссийского уровня 13,7% Рост за год (Россия) 7,9%

Рост стоимости корзины на 7,9% в годовом исчислении объясняется совокупностью причин. Мировые цены на зерно, масличные культуры и корма выросли. Логистика подорожала — тарифы жёлезной дороги и автоперевозчиков индексировались. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты летом компенсировало рост только частично. Спрос на базовые продукты остаётся неэластичным: люди продолжают покупать хлеб, молоко и яйца в прежних объёмах.

Для Омской области текущий уровень цен означает, что базовое питание дешевле среднероссийского, но темпы роста сравнимы. Минимальная корзина в 7 036 рублей ориентирована на выживание, а не на полноценное питание. Семьи с доходом около прожиточного минимума вынуждены экономить на качестве и разнообразии рациона.