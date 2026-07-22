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Владимир: сильные ливни 21-22 июля привели к массовому затоплению улиц и микрорайона Юрьевец

Россия » Центр » Владимир

Сильные ливни 21 и 22 июля затопили улицы Владимира. Под воду ушли микрорайон Юрьевец и участки в центральной части города — Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе. В Юрьевце вода достигла колена у пешеходов и заползала в машины до капота. Подземный переход на улице Ноябрьской, соединяющий микрорайон с трассами М‑7 "Волга" и Р‑132 "Золотое кольцо", затапливало уже третий раз за полтора года: весной 2024 года, в марте 2025 года и теперь в июле.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

Юрьевец: система не справляется регулярно

Видео из телеграм-канала "Подслушано в Добром" показывает привычную для жителей картину: люди обходят "озера" по газонам и бордюрам, держась за заборы, водители пытаются проехать сквозь воду, рискуя заглохнуть. Микрорайон расположен в низине, а stormwater system (сточная система) не отрабатывает при интенсивных осадках.

Подземный переход на улице Ноябрьской — единственное безопасное переходное сообщение через трассу для пешеходов. Когда он заливает, жители теряют доступ к остановкам общественного транспорта и магазинам на другом конце шоссе, не рискуя жизнью на переезде.

Период Инцидент
Весна 2024 г. Затопление перехода в половодье
Март 2025 г. Повторное затопление перехода
21-22 июля 2025 г. Массовое затопление улиц и перехода после ливней

Центр города тоже под водой

21 июля "поплыли" улицы за пределами Юрьевца. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе — артерии с интенсивным движением. Вода стояла на проезжей части и тротуарах, создавая пробки и мешая пешеходам. Это указывает на системную проблему: городская ливневая канализация не рассчитана на современные климатические нагрузки даже в центральных районах с entwickelten сетями.

Почему повторяется сценарий

"Повторяющиеся затопления одних и тех же участков говорят о том, что проектные мощности ливневой канализации исчерпаны или сети физически изношены. В низинах вроде Юрьевца нужны не просто чистка стоков, а капитальная реконструкция с установкой насосных станций и увеличением диаметров коллекторов. Федеральные программы "Благоустройство" и "Жилье и городская среда" позволяют включать такие работы в комплексное развитие территории, но для этого муниципалитету необходимо обосновать приоритетность объекта и пройти экспертизу проектной документации. До этого момента жители будут зависеть от погоды", — пояснила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Администрация города регулярно сообщает о чистке ливневок и куветов, но факты последних лет показывают: профилактических мер недостаточно. Решение требует капитальных вложений и времени. Пока инфраструктура не будет приведена в соответствие с реальными нагрузками, каждый сильный дождь будет парализовывать Юрьевец и центральные улицы Владимира.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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