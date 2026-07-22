Вертолёты санитарной авиации эвакуировали 2400 пациентов за 8 лет в Нижегородской области

В Нижегородской области работа службы санитарной авиации доказывает: когда речь идёт о жизни, география перестаёт быть преградой. За восемь лет вертолёты эвакуировали небом около 2400 пациентов, 270 из которых — дети. Время полёта до самого отдалённого района не превышает полутора часов, а помощь для пострадавших бесплатна.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ санавиация

Главный врач ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» Михаил Созонов приводит наглядный пример: вылет в Шахунью к пациенту с острым инфарктом миокарда.

«От Шахуньи ехать больному 3,5–4 часа. Представьте, что это такое. А здесь вертолёт улетел туда за час, обратный путь — час. И через час больной уже в сосудистом центре областной больницы им. Семашко», — пояснил Михаил Созонов.

Служба работает не по одной схеме. Часто вертолёт доставляет не пациента, а врача. Так было с Дмитрием Лукиным, попавшим в ДТП на мотоцикле в Лукояновском районе. Его с тяжелым переломом голени доставили в Южный межрайонный медицинский центр в Починках. Транспортировать его в Нижний Новгород было рискованно — вызвали специалиста из областной больницы.

За полчаса травматолог-ортопед Евгений Кучеров изучил снимки и вылетел на место. Операция прошла на базе Починковской ЦРБ.

«Состояние пациента не позволяло его перевода, операция проводилась там», — отметил Евгений Кучеров.

Сам пациент оценил скорость: «Думал, буду долго мучиться... Но всё так быстро сделали, и я лежал и просто ждал переезда».

Подобных вылетов «врача к пациенту» ежегодно 600–700, уточнил заместитель главного врача по организационно-методической работе Георгий Шишкин. Чаще всего в рейсы заходят анестезиологи-реаниматологи: более половины вылетов — эвакуация людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Инфраструктура и оснащение

На территории региона оборудовано 50 вертолетных и посадочных площадок. Вертолёты имеют полозковое шасси — это позволяет садиться на стадионы, поля и слабый грунт. Посадочные площадки в Нижнем Новгороде оснащены системами «Ночной старт», экипажи работают круглосуточно.

Если эвакуация невозможна, на место летит врач. Но даже если спасать жизнь приходится в воздухе, борт готов: аппарат ИВЛ, мониторинг жизненных показателей, кардиопомпы.

«К счастью, мы применяем это на борту крайне редко, потому что стараемся максимально тщательно готовить пациента к медицинской эвакуации», — сказал врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Кашин.

За восемь лет работы службы эвакуировано около 2400 человек, в том числе 270 детей. Экстренная авиапомощь для пострадавших бесплатна.