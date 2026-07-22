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Власти Забайкальского края оценили строительство новой школы в поселке Чара в 5 млрд рублей

Россия » Сибирь » Чита

Строительство нового здания для аварийной школы в забайкальском посёлке Чара оценили в 5 миллиардов рублей. Сумма вызвала резкую критику: за аналогичные деньги в сибирских мегаполисах возводят объекты, рассчитанные на в разы большее число учеников. Депутат Госдумы от региона Юрий Григорьев потребовал от властей детального обоснования сметы.

Школа 5 и школьники
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школа 5 и школьники

Ценовой разрыв: Чара против Иркутска

Школа №1 в Чаре официально признана аварийной. Чтобы решить проблему, власти озвучили предварительную стоимость нового проекта — около 5 миллиардов рублей. При этом учреждение рассчитано всего на 100 детей. Для сравнения, современная школа в Иркутске на 1550 мест обошлась бюджету в 3,7 миллиарда рублей, хотя Иркутск также находится в зоне высокой сейсмической активности.

Юрий Григорьев подчеркнул, что ссылки на северный климат и сложную логистику Каларского округа не объясняют разрыв в стоимости. По его словам, жители сравнивают цифры с соседними регионами и не находят логических причин такой дороговизны проекта для маленького поселка.

Город / Посёлок Вместимость (чел.) Стоимость (млрд руб.)
Чара (проект) ~100 5,0
Иркутск 1550 3,7
Чита (КСК) 800 1,9
Агинское 560 1,7

Временный компромисс и судьба учителей

Пока вопрос с миллиардным строительством остается открытым, власти предложили временную схему. В Чаре создадут образовательный комплекс, объединив школу с детским садом "Ручеёк". Младшие классы разместят в отремонтированном здании бывшего казначейства и помещениях детсада. Это позволит малышам остаться в посёлке, а учителям начального звена сохранить рабочие места.

Однако ученикам с 5-го класса придется ездить на занятия в соседнюю Новую Чару. Это создает проблему для учителей-предметников. Им предложили либо перевод в другую школу, либо административные должности в новом комплексе. Последний вариант лишает педагогов льготного стажа и права на досрочную пенсию, что Юрий Григорьев назвал несправедливым по отношению к специалистам.

"Общие формулировки про северный климат и сейсмоактивность не дают прозрачности. Люди видят, что школа на 100 детей стоит дороже огромного образовательного центра в Иркутске. Нужно публично аргументировать каждую цифру в смете", — отметил депутат Юрий Григорьев.

Мнение эксперта

Ситуация в Чаре типична для отдаленных северных территорий, где любая стройка осложняется логистикой. Зимник — часто единственный способ доставить тяжелые материалы. Однако стоимость одного "ученического места" в 50 миллионов рублей выглядит аномальной даже для Арктики.

Основной риск здесь заключается не только в финансовой прозрачности, но и в сохранении кадрового потенциала. Если педагоги-предметники лишатся стажа из-за перевода на административные посты, через несколько лет в поселке некому будет учить детей даже в новом здании за 5 миллиардов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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