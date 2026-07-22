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За 40 млн рублей обновят светофоры на четырех развязках Астрахани

Россия » Юг » Астрахань

В Астрахани заменят и отремонтируют светофоры на самых загруженных перекрестках города. Управление дорожного хозяйства и транспорта объявило аукцион на эти работы.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом

На обновление дорожной инфраструктуры выделяют почти 40 миллионов рублей. Подрядчики могут подавать заявки до 6 августа 2026 года, а завершить все монтажные работы должны к концу ноября того же года.

Где заменят светофоры

Работы пройдут на участках с интенсивным трафиком. В список вошли следующие перекрестки:

  • улица Боевая — улица Курмангазы и район дома 134 (корпус 4);
  • Аэропортовское шоссе — улица 1-я Котельная и Аэропортовский проезд;
  • улицы Адмиралтейская и Академика Королева;
  • улица Анри Барбюса — улицы Савушкина, Татищева и Вокзальная площадь.

Техническое задание требует установить новые объекты на оцинкованных опорах, чтобы защитить металл от коррозии.

Параметр Данные
Сумма контракта 39 350 535,71 руб.
Срок подачи заявок до 6 августа 2026 г.
Срок завершения работ до 30 ноября 2026 г.

Для водителей и жителей Астрахани обновление светофорных объектов означает снижение риска заторов в часы пик и повышение безопасности на сложных развязках.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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