За 40 млн рублей обновят светофоры на четырех развязках Астрахани

В Астрахани заменят и отремонтируют светофоры на самых загруженных перекрестках города. Управление дорожного хозяйства и транспорта объявило аукцион на эти работы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с пешеходным переходом

На обновление дорожной инфраструктуры выделяют почти 40 миллионов рублей. Подрядчики могут подавать заявки до 6 августа 2026 года, а завершить все монтажные работы должны к концу ноября того же года.

Где заменят светофоры

Работы пройдут на участках с интенсивным трафиком. В список вошли следующие перекрестки:

улица Боевая — улица Курмангазы и район дома 134 (корпус 4);

Аэропортовское шоссе — улица 1-я Котельная и Аэропортовский проезд;

улицы Адмиралтейская и Академика Королева;

улица Анри Барбюса — улицы Савушкина, Татищева и Вокзальная площадь.

Техническое задание требует установить новые объекты на оцинкованных опорах, чтобы защитить металл от коррозии.

Параметр Данные Сумма контракта 39 350 535,71 руб. Срок подачи заявок до 6 августа 2026 г. Срок завершения работ до 30 ноября 2026 г.

Для водителей и жителей Астрахани обновление светофорных объектов означает снижение риска заторов в часы пик и повышение безопасности на сложных развязках.