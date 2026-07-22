В Астрахани заменят и отремонтируют светофоры на самых загруженных перекрестках города. Управление дорожного хозяйства и транспорта объявило аукцион на эти работы.
На обновление дорожной инфраструктуры выделяют почти 40 миллионов рублей. Подрядчики могут подавать заявки до 6 августа 2026 года, а завершить все монтажные работы должны к концу ноября того же года.
Работы пройдут на участках с интенсивным трафиком. В список вошли следующие перекрестки:
Техническое задание требует установить новые объекты на оцинкованных опорах, чтобы защитить металл от коррозии.
|Параметр
|Данные
|Сумма контракта
|39 350 535,71 руб.
|Срок подачи заявок
|до 6 августа 2026 г.
|Срок завершения работ
|до 30 ноября 2026 г.
Для водителей и жителей Астрахани обновление светофорных объектов означает снижение риска заторов в часы пик и повышение безопасности на сложных развязках.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.