Инспекторы Россельхознадзора по Хакасии и Тыве проверили кафе Абакана. В трех заведениях обнаружили мясо без ветеринарных документов.
В кафе "Восток" (район Центрального рынка) не подтвердили происхождение курицы, баранины и говядины. При этом в меню заведения остаются блюда из этого мяса: люля-кебаб, самса, сердечки и мясо по-царски.
На улице Итыгина, 22 (база "Караван"), аналогичные проблемы нашли в кафе "Мароканд" и "Восточная кухня". Помимо отсутствия документов на мясо, владельцы этих точек не зарегистрировались в системе ФГИС "ВетИС", которая позволяет отслеживать путь продуктов от фермы до прилавка.
|Заведение
|Нарушения
|Кафе "Восток"
|Нет ветеринарных свидетельств на мясо птицы, говядину и баранину
|Кафе "Мароканд"
|Отсутствие документов на мясо, нет регистрации в системе ВетИС
|Кафе "Восточная кухня"
|Отсутствие документов на мясо, нет регистрации в системе ВетИС
20 июля предпринимателям выслали предостережения. Надзорный орган потребовал соблюдать ветеринарное законодательство, чтобы исключить риск распространения заболеваний через продукты питания.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.