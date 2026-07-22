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Россельхознадзор обнаружил мясо без ветеринарных документов в трех кафе Абакана

Россия » Сибирь » Абакан

Инспекторы Россельхознадзора по Хакасии и Тыве проверили кафе Абакана. В трех заведениях обнаружили мясо без ветеринарных документов.

Шашлык на гриле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шашлык на гриле

В кафе "Восток" (район Центрального рынка) не подтвердили происхождение курицы, баранины и говядины. При этом в меню заведения остаются блюда из этого мяса: люля-кебаб, самса, сердечки и мясо по-царски.

На улице Итыгина, 22 (база "Караван"), аналогичные проблемы нашли в кафе "Мароканд" и "Восточная кухня". Помимо отсутствия документов на мясо, владельцы этих точек не зарегистрировались в системе ФГИС "ВетИС", которая позволяет отслеживать путь продуктов от фермы до прилавка.

Заведение Нарушения
Кафе "Восток" Нет ветеринарных свидетельств на мясо птицы, говядину и баранину
Кафе "Мароканд" Отсутствие документов на мясо, нет регистрации в системе ВетИС
Кафе "Восточная кухня" Отсутствие документов на мясо, нет регистрации в системе ВетИС

20 июля предпринимателям выслали предостережения. Надзорный орган потребовал соблюдать ветеринарное законодательство, чтобы исключить риск распространения заболеваний через продукты питания.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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