Тело сковала невыносимая ломота: рязанку после поездки во Вьетнам экстренно спасали врачи

Врачи Рязанской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко успешно вылечили жительницу региона, вернувшуюся из Вьетнама с опасной тропической инфекцией — лихорадкой Денге. Болезнь развилась стремительно: после укусов насекомых на экскурсии температура женщины поднялась до критических 40°C, а тело сковала невыносимая ломота, с которой не справлялись обычные лекарства. Ситуация осложнялась тем, что специфического лечения от этого вируса не существует, и только своевременная госпитализация в инфекционный стационар позволила избежать летальных осложнений.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Больница, врачи

Тропический "сюрприз": как проявляется болезнь

История рязанки типична для путешественников, пренебрегающих защитой от насекомых в Юго-Восточной Азии. Во время экскурсионной поездки женщину покусали комары, которые являются переносчиками вируса Денге. Первые признаки заражения проявились уже через двое суток. Врачи отмечают, что лихорадка часто начинается остро: резкий скачок температуры, сильная головная боль и характерная "костная" боль, из-за которой Денге называют "костоломной лихорадкой".

"Лихорадка Денге коварна тем, что на начальных этапах её легко спутать с тяжелым гриппом. Однако отсутствие респираторных симптомов при экстремально высокой температуре и специфическая сыпь, которая может появиться позже, должны сразу насторожить туриста", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Пациентка пыталась сбить жар самостоятельно, находясь еще за границей, однако состояние продолжало ухудшаться. Это стандартная ошибка: при лихорадке Денге некоторые привычные препараты, например, на основе аспирина или ибупрофена, категорически запрещены, так как они повышают риск внутренних кровотечений, требующих экстренного вмешательства хирургов, как при тяжелых травмах.

Борьба за жизнь в Рязанской ОКБ

По прибытии в Россию женщина не стала медлить и вызвала скорую помощь. Бригада экстренно доставила её в инфекционное отделение больницы имени Семашко. Благодаря опыту местных специалистов, диагноз был выставлен в кратчайшие сроки. Это позволило вовремя начать поддерживающую терапию, направленную на детоксикацию организма и предотвращение критического обезвоживания.

В больнице за состоянием пациентки установили круглосуточное наблюдение. Поскольку лихорадка Денге может перейти в геморрагическую форму, врачам было важно контролировать показатели свертываемости крови.

"Для региональных инфекционных отделений такие случаи — всегда вызов, так как заболевание завозное. Главная задача здесь — не допустить развития шокового синдрома. Интенсивная терапия и постоянный лабораторный контроль помогают стабилизировать человека даже при очень высоких цифрах интоксикации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Как защитить себя в экзотических странах

Случай в Рязани закончился благополучно: спустя неделю интенсивного лечения состояние женщины стабилизировалось, и её выписали домой. Однако медики напоминают, что профилактика всегда эффективнее лечения. Во Вьетнаме, Таиланде и других тропических странах основной защитой остаются репелленты с высоким содержанием ДЭТА, одежда с длинным рукавом и использование противомоскитных сеток.

Важно помнить, что даже если в регионе фиксируется высокая рождаемость и общее благополучие, биологические риски в тропиках остаются стабильно высокими. Переносчики болезни — комары рода Aedes — активны преимущественно в светлое время суток, что делает дневные экскурсии зоной особого риска.

"Любая экзотическая поездка требует подготовки аптечки. Но самое важное — при появлении лихорадки по возвращении домой нельзя скрывать факт поездки от врача. Своевременное информирование медиков о посещении эндемичных зон спасает жизни", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Признак / Фактор Особенности лихорадки Денге Инкубационный период От 3 до 14 дней (обычно 4-7 дней) Главный симптом Температура до 40°C и сильная мышечная ломота Способ передачи Через укусы инфицированных комаров (не от человека к человеку) Профилактика Репелленты, закрытая одежда, москитные сетки

Ответы на популярные вопросы о лихорадке Денге

Можно ли заразиться Денге от больного человека в России?

Нет, лихорадка Денге не передается напрямую от человека к человеку. Для распространения вируса необходим посредник — комар определенного вида, который в условиях российского климата (кроме крайне южных регионов в летний период) не живет.

Существует ли прививка от этой болезни?

Вакцины существуют, но их применение ограничено. Обычно их рекомендуют тем, кто уже переболел одним из типов Денге, так как повторное заражение другим типом вируса протекает значительно тяжелее.

Почему нельзя пить аспирин при подозрении на Денге?

Вирус Денге влияет на проницаемость сосудов и количество тромбоцитов. Аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства разжижают кровь, что может спровоцировать опасные для жизни внутренние кровотечения.

Как долго длится выздоровление?

Острый период обычно занимает около недели, как в случае с жительницей Рязани. Однако слабость и повышенная утомляемость (астенический синдром) могут сохраняться в течение нескольких недель после выписки.

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