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В Якутии к 2027 году построят 14 новых корпусов в детских лагерях на 700 мест

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии к 2027 году запустят 14 новых спальных корпусов в детских лагерях, что позволит принимать дополнительно 700 человек в смену. Расширение инфраструктуры идет на фоне усиления требований к безопасности: число мест растет, несмотря на сокращение общего количества лагерей из-за жестких санитарных и антитеррористических норм.

Дети играют с яркими ведерками в лесном лагере
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Дети играют с яркими ведерками в лесном лагере

На текущий момент строители уже сдали десять объектов на 500 мест в лагерях "Спутник", "Илгэ" и "Энергетик". Следующий этап запланирован на 2027 год — четыре новых корпуса появятся в Горном и Амгинском улусах. Проект предусматривает возведение быстровозводимых модулей, где школьники живут в четырехместных комнатах с отдельными санузлами и душевыми.

"Каждый новый модуль рассчитан на 50 мест. Это современные жилые корпуса, где дети размещаются в комфортных комнатах по четыре человека. В каждой комнате предусмотрены собственные санузел и душевая", — пояснила директор Центра отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" Варвара Васильева.

Фактор безопасности и климата

Летом 2026 года в республике открылось 475 лагерей, что меньше прошлогоднего показателя (около 500 объектов). Снижение связано не с нехваткой средств, а с невозможностью некоторых площадок соответствовать обновленным требованиям Роспотребнадзора и антитеррористической защищенности. В условиях Якутии, где логистика между улусами часто зависит от сезонности и авиации, содержание стационарных лагерей требует серьезных ресурсов для соответствия федеральным стандартам.

Тип лагеря Количество Охват детей
Дневного пребывания 366 44 466
Стационарные 42 10 418
Труда и отдыха 39 2 436
Палаточные 28 1 815

Национальный компонент и оздоровление

Особенностью якутского детского отдыха в этом сезоне стало сочетание федеральных образовательных модулей с региональной спецификой. Более 80 лагерей внедрили программы по изучению родных языков, национальных ремесел и эпоса Олонхо. Для работы с детьми привлечено около четырех тысяч специалистов, включая врачей и педагогов, прошедших подготовку в центре "Сосновый бор".

Помимо образовательной части, в стационарных центрах делают упор на физическую реабилитацию. Учитывая северный климат, в программы включены галотерапия и кислородотерапия, направленные на профилактику заболеваний дыхательных путей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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