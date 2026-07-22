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Власти Тувы объявили 24 июля выходным днем в честь праздника Наадым

Россия » Сибирь » Кызыл

Главный праздник тувинских животноводов Наадым начнется в этот четверг, 23 июля. Программа рассчитана на три дня и включает традиционные состязания: конные скачки, стрельбу из национального лука и борьбу хуреш. Основные события развернутся в Кызыле и местечке Тос-Булак.

Стадо коз на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стадо коз на поле

Спортивный блок откроет полумарафон — легкоатлеты пробегут 21 километр по велодорожке в сторону Каа-Хема. В это же время в Тос-Булаке стартуют конные заезды и турниры лучников. Для зрителей здесь развернут торговые ряды, аттракционы и сценические площадки.

Пятница, 24 июля, объявлена в республике выходным днем. В этот день в Кызыле подведут итоги работы агропромышленного комплекса: передовиков животноводства наградят в Доме народного творчества и Доме правительства. Спортивную программу продолжат шахматный турнир и первые схватки борцов хуреш — на ковер выйдут юноши и ветераны.

Кульминация праздника запланирована на субботу, 25 июля. На стадионе "Хуреш" встретятся 128 сильнейших борцов республики, чтобы определить абсолютного чемпиона Наадыма.

Дата и время Событие Место проведения
23 июля, 07:00 Полумарафон (21 км) Велодорожка, г. Кызыл
23 июля, 08:00 Конные скачки (4 заезда) м. Тос-Булак
23 июля, 10:00 Стрельба из национального лука м. Тос-Булак
24 июля, 10:00 Тувинские шахматы "Хол-шыдыраа" Дворец молодежи
24 июля, 10:00 Борьба хуреш (юноши до 18 лет) Стадион "Хуреш"
24 июля, 14:30 Награждение передовиков и концерт Дом народного творчества
25 июля, 12:00 Хуреш: схватки сильнейших борцов Стадион "Хуреш"

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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