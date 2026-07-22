Власти Тувы объявили 24 июля выходным днем в честь праздника Наадым

Главный праздник тувинских животноводов Наадым начнется в этот четверг, 23 июля. Программа рассчитана на три дня и включает традиционные состязания: конные скачки, стрельбу из национального лука и борьбу хуреш. Основные события развернутся в Кызыле и местечке Тос-Булак.
Спортивный блок откроет полумарафон — легкоатлеты пробегут 21 километр по велодорожке в сторону Каа-Хема. В это же время в Тос-Булаке стартуют конные заезды и турниры лучников. Для зрителей здесь развернут торговые ряды, аттракционы и сценические площадки.
Пятница, 24 июля, объявлена в республике выходным днем. В этот день в Кызыле подведут итоги работы агропромышленного комплекса: передовиков животноводства наградят в Доме народного творчества и Доме правительства. Спортивную программу продолжат шахматный турнир и первые схватки борцов хуреш — на ковер выйдут юноши и ветераны.
Кульминация праздника запланирована на субботу, 25 июля. На стадионе "Хуреш" встретятся 128 сильнейших борцов республики, чтобы определить абсолютного чемпиона Наадыма.
|Дата и время
|Событие
|Место проведения
|23 июля, 07:00
|Полумарафон (21 км)
|Велодорожка, г. Кызыл
|23 июля, 08:00
|Конные скачки (4 заезда)
|м. Тос-Булак
|23 июля, 10:00
|Стрельба из национального лука
|м. Тос-Булак
|24 июля, 10:00
|Тувинские шахматы "Хол-шыдыраа"
|Дворец молодежи
|24 июля, 10:00
|Борьба хуреш (юноши до 18 лет)
|Стадион "Хуреш"
|24 июля, 14:30
|Награждение передовиков и концерт
|Дом народного творчества
|25 июля, 12:00
|Хуреш: схватки сильнейших борцов
|Стадион "Хуреш"
Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
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