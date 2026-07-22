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Суд в Перми оштрафовал компанию из Марий Эл на 20 миллионов рублей за коммерческий подкуп

Россия » Поволжье » Пермь

Суд в Перми оштрафовал компанию АО ЗК "Хлебопродукт" из Республики Марий Эл на 20 миллионов рублей. Предприятие с миллиардными оборотами пыталось через коммерческий подкуп получить преимущество при заключении договоров на поставку сырья.

Взятка
Фото: Wikipedia by Kiwiev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Взятка

Прокуратура установила, что представитель марийэлийской организации передал деньги сотруднику заказчика — АО "Пермский мукомольный завод". Целью взятки было создание особых условий перед другими контрагентами. Суд вынес решение в октябре 2025 года, а в июле 2026 года прокуратура Пермского края подтвердила, что компания полностью оплатила штраф в государственный бюджет.

Показатель (2025 г.) АО ЗК "Хлебопродукт" (Волжск) АО "Пермский мукомольный завод"
Выручка 3,2 млрд руб. 3,1 млрд руб.
Прибыль 19 млн руб. 152 млн руб.
Руководитель Марат Галимов Сергей Окишев

Финансовые показатели сторон демонстрируют разную динамику. Выручка волжского "Хлебопродукта" выросла на 577 млн рублей, но прибыль сократилась на 28 млн. Пермский завод показывает стабильный рост: с 2023 года выручка увеличилась на 538 млн рублей, а прибыль поднялась на 108 млн.

Стоит отметить связь бизнеса в Поволжье: глава АО ЗК "Хлебопродукт" Марат Галимов также владеет двумя элеваторами в Татарстане. Этот случай подчеркивает риски для крупных региональных игроков при выходе на новые рынки сбыта и попытках обойти честную конкуренцию.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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