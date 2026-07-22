Суд в Перми оштрафовал компанию АО ЗК "Хлебопродукт" из Республики Марий Эл на 20 миллионов рублей. Предприятие с миллиардными оборотами пыталось через коммерческий подкуп получить преимущество при заключении договоров на поставку сырья.
Прокуратура установила, что представитель марийэлийской организации передал деньги сотруднику заказчика — АО "Пермский мукомольный завод". Целью взятки было создание особых условий перед другими контрагентами. Суд вынес решение в октябре 2025 года, а в июле 2026 года прокуратура Пермского края подтвердила, что компания полностью оплатила штраф в государственный бюджет.
|Показатель (2025 г.)
|АО ЗК "Хлебопродукт" (Волжск)
|АО "Пермский мукомольный завод"
|Выручка
|3,2 млрд руб.
|3,1 млрд руб.
|Прибыль
|19 млн руб.
|152 млн руб.
|Руководитель
|Марат Галимов
|Сергей Окишев
Финансовые показатели сторон демонстрируют разную динамику. Выручка волжского "Хлебопродукта" выросла на 577 млн рублей, но прибыль сократилась на 28 млн. Пермский завод показывает стабильный рост: с 2023 года выручка увеличилась на 538 млн рублей, а прибыль поднялась на 108 млн.
Стоит отметить связь бизнеса в Поволжье: глава АО ЗК "Хлебопродукт" Марат Галимов также владеет двумя элеваторами в Татарстане. Этот случай подчеркивает риски для крупных региональных игроков при выходе на новые рынки сбыта и попытках обойти честную конкуренцию.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.